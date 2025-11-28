Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización, develó la corona durante una presentación a medios en Arena Ciudad de México.

¿Cómo una Miss Universe puede ser destituida? . Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización, develó la corona durante una presentación a medios en Arena Ciudad de México.

La reciente victoria de Fátima Bosch en Miss Universe se ha visto envuelta en el escándalo y es que, apenas recibió la corona, las acusaciones de supuesto fraude, las renuncias y reclamos de sus compañeras y los señalamientos hacia el dueño de la organización, Raúl Rocha Cantú, comenzaron a surgir.

Esta situación ha hecho que los seguidores del certamen comiencen a cuestionarse sobre el reinado de la mexicana y la pregunta sobre si podría perder el título comience a rondar.

Y es que, convertirse en Miss Universe no solo significa ser conocida como la mujer más bella del mundo, también trae consigo estrictos lineamientos que, de no llevarse a cabo, pueden traer serias sanciones que incluyen la destitución.

Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.

¿Por qué se puede perder la corona de Miss Universe?

Incumplimiento de obligaciones

La Miss Universe, además de una banda y corona, adquiere una apretada agenda que incluye eventos oficiales, apariciones, giras, promociones, campañas. La falta de asistencia, la negativa o la priorización de actividades personales sobre estas puede ser causa de destitución.

Violación del contrato o negativa a firmarlo

El título viene acompañado de un contrato que marca derechos y deberes: horarios, exclusividades, conductas, publicidad. Si la reina se niega a firmar o rompe cláusulas, la organización puede actuar.

Dañar la imagen del certamen

Declaraciones polémicas, escándalos, denuncias serias o comportamientos contrarios a los valores de la organización pueden ser motivo para revocar el título.

Irregularidades en la elegibilidad o en el proceso de selección

Si se descubre que la ganadora no cumplía requisitos esenciales (documentación, elegibilidad, veracidad de datos) o hubo fraude en la selección, la corona podría ser retirada.

Recientemente, Raúl Rocha Cantú, actual presidente de la organización, explicó en entrevista con Carlos Loret de Mola que no se le retiraría la corona a la mexicana; incluso pidió al público que la dejaran trabajar.

Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.

Las reinas que han perdido la corona

A lo largo de la historia del certamen, pocas ganadoras han perdido la corona, pero esos casos marcaron un precedente. El más recordado es el de Oxana Fedorova, Miss Universe 2002, destituida tan solo unos meses después por “no cumplir con sus obligaciones”. En su lugar, la organización coronó a la primera finalista, Justine Pasek.