EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cómo una Miss Universe puede ser destituida?

Los seguidores del certamen se lo cuestionan tras la victoria de Fátima Bosch

28 de noviembre de 2025 - 4:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización, develó la corona durante una presentación a medios en Arena Ciudad de México. "Hoy se materializa este gran sueño y lo queremos celebrar con la develación de nuestra corona a la que honramos llamándola ‘La luz del infinito’, porque nuestros sueños son infinitos”, dijo Rocha Cantú.Según indicó Rocha Cantú, esta pieza es “la corona más valiosa en la historia del Miss Universe”, pero no precisó el valor.
1 / 6 | ¿Cómo una Miss Universe puede ser destituida? . Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización, develó la corona durante una presentación a medios en Arena Ciudad de México. - Fernando Llano
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La reciente victoria de Fátima Bosch en Miss Universe se ha visto envuelta en el escándalo y es que, apenas recibió la corona, las acusaciones de supuesto fraude, las renuncias y reclamos de sus compañeras y los señalamientos hacia el dueño de la organización, Raúl Rocha Cantú, comenzaron a surgir.

RELACIONADAS

Esta situación ha hecho que los seguidores del certamen comiencen a cuestionarse sobre el reinado de la mexicana y la pregunta sobre si podría perder el título comience a rondar.

Y es que, convertirse en Miss Universe no solo significa ser conocida como la mujer más bella del mundo, también trae consigo estrictos lineamientos que, de no llevarse a cabo, pueden traer serias sanciones que incluyen la destitución.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

¿Por qué se puede perder la corona de Miss Universe?

Incumplimiento de obligaciones

La Miss Universe, además de una banda y corona, adquiere una apretada agenda que incluye eventos oficiales, apariciones, giras, promociones, campañas. La falta de asistencia, la negativa o la priorización de actividades personales sobre estas puede ser causa de destitución.

Violación del contrato o negativa a firmarlo

El título viene acompañado de un contrato que marca derechos y deberes: horarios, exclusividades, conductas, publicidad. Si la reina se niega a firmar o rompe cláusulas, la organización puede actuar.

Dañar la imagen del certamen

Declaraciones polémicas, escándalos, denuncias serias o comportamientos contrarios a los valores de la organización pueden ser motivo para revocar el título.

Irregularidades en la elegibilidad o en el proceso de selección

Si se descubre que la ganadora no cumplía requisitos esenciales (documentación, elegibilidad, veracidad de datos) o hubo fraude en la selección, la corona podría ser retirada.

Recientemente, Raúl Rocha Cantú, actual presidente de la organización, explicó en entrevista con Carlos Loret de Mola que no se le retiraría la corona a la mexicana; incluso pidió al público que la dejaran trabajar.

Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. Para el vestido de gala, Alicea Rivera optó por el tono dorado, del diseñador GL Garlate de Tailandi
1 / 13 | Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. - PRASAD PATHAK

Las reinas que han perdido la corona

A lo largo de la historia del certamen, pocas ganadoras han perdido la corona, pero esos casos marcaron un precedente. El más recordado es el de Oxana Fedorova, Miss Universe 2002, destituida tan solo unos meses después por “no cumplir con sus obligaciones”. En su lugar, la organización coronó a la primera finalista, Justine Pasek.

Antes de ella, en 1974, Amparo Muñoz renunció al título tras desacuerdos con la organización, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del certamen. Aunque oficialmente fue una renuncia, la MUO la retiró de la agenda y no la reemplazó, situación que se considera un antecedente de destitución.

Tags
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
