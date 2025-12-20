Cronología de la investigación contra Jeffrey Epstein y la lucha por hacer públicos los archivos del gobierno

Dos décadas después de que Jeffrey Epstein fuera denunciado por primera vez a la Policía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha empezado a hacer públicos sus expedientes de investigación sobre el difunto millonario, acusado de abusar sexualmente en repetidas ocasiones de chicas menores de edad.

Promulgada el mes pasado, la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein exige la divulgación de los registros gubernamentales sobre Epstein y su confidente Ghislaine Maxwell antes del viernes, aunque es posible que se divulguen más registros de forma progresiva.

Entre las cuestiones que se plantean en torno a la publicación de los documentos figuran las siguientes: hasta qué punto los documentos arrojan luz sobre los delitos de Epstein, sus interacciones con amigos influyentes en los ámbitos empresarial, político y académico, y si los documentos respaldan -o desmienten- las afirmaciones de una de las acusadoras de que otros hombres poderosos participaron en la conducta indebida de Epstein o tenían conocimiento de ella.

He aquí una cronología de las investigaciones sobre Epstein y los esfuerzos por abrir los archivos del gobierno:

Comienza la investigación

Marzo de 2005: La Policía inicia una investigación contra Epstein luego de que la familia de una niña de 14 años denunciara que fue abusada en su mansión en Palm Beach, Florida. Posteriormente, varias menores —muchas de ellas estudiantes de escuela secundaria— relataron a las autoridades que Epstein las contrataba para dar masajes sexuales.

Mayo de 2006: Funcionarios de la Policía de Palm Beach firman documentos para presentar múltiples cargos por relaciones sexuales ilegales con una menor, pero el fiscal estatal del condado, Barry Krischer, toma la inusual decisión de remitir el caso a un gran jurado.

Julio de 2006: Epstein es arrestado tras ser acusado por un gran jurado de solicitación de prostitución. El cargo, relativamente menor, provoca indignación entre líderes policiales, quienes acusan públicamente a Krischer de otorgar un trato preferencial a Epstein. El FBI inicia una investigación.

2007: Fiscales federales preparan una acusación formal, pero durante un año los abogados de Epstein negocian con el fiscal federal en Miami, Alexander Acosta, un acuerdo que evitaría un proceso federal. Los abogados de Epstein desacreditan a las acusadoras.

Un acuerdo secreto conduce a una condena leve

Junio de 2008: Epstein se declara culpable de cargos estatales: un cargo de solicitación de prostitución y otro de solicitación de prostitución de una persona menor de 18 años. Es sentenciado a 18 meses de cárcel. Bajo un acuerdo secreto, la fiscalía federal acepta no procesarlo por delitos federales. Epstein cumple la mayor parte de su condena bajo un programa de trabajo externo que le permitía salir de prisión durante el día.

Mayo de 2009: Una de las acusadoras de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, presenta una demanda alegando que Epstein y Maxwell organizaron encuentros sexuales para ella con “miembros de la realeza, políticos, académicos, empresarios” y otras personas. La demanda no identifica a los hombres.

Julio de 2009: Epstein es liberado de prisión. Durante la década siguiente, sus acusadoras libran una batalla legal para anular el acuerdo federal de no procesamiento.

Medios y demandas mantienen el interés público

2 de marzo de 2011: The Daily Mail publica una entrevista con Giuffre en la que describe haber viajado con Epstein a Londres a los 17 años y haber pasado una noche bailando con Andrew Mountbatten-Windsor, entonces conocido como el príncipe Andrés. La historia y una fotografía del príncipe con el brazo alrededor de Giuffre provocan una crisis en la familia real. Posteriormente, agentes del FBI entrevistan a Giuffre.

30 de diciembre de 2014: Los abogados de Giuffre presentan documentos judiciales en los que afirman que ella tuvo encuentros sexuales con Mountbatten-Windsor y otros hombres, incluidos “presidentes extranjeros, un primer ministro conocido y otros líderes mundiales”. Todos negaron las acusaciones.

Noviembre de 2018: The Miami Herald revisita el manejo del caso Epstein en una serie de reportajes que se enfocan, en parte, en el papel de Acosta —quien para entonces era secretario del Trabajo del presidente Donald Trump—. La cobertura intensifica el interés público.

Fiscales de Nueva York reactivan el caso

6 de julio de 2019: Epstein es arrestado por cargos de tráfico sexual luego de que fiscales federales en Nueva York concluyeran que no estaban obligados por el acuerdo previo de no procesamiento. Días después, Acosta renuncia a su cargo.

10 de agosto de 2019: Epstein se suicida en su celda en una cárcel de Nueva York.

2 de julio de 2020: Fiscales federales acusan a Maxwell de delitos sexuales, alegando que ayudó a reclutar y abusar de las víctimas de Epstein.

30 de diciembre de 2021: Tras un juicio de un mes, un jurado declara culpable a Maxwell de tráfico sexual y otros delitos.

28 de junio de 2022: Maxwell es sentenciada a 20 años de prisión.

Enero de 2024: El interés público en el caso Epstein resurge luego de que un juez haga públicos más expedientes judiciales en una demanda relacionada. Proliferan teorías conspirativas promovidas por quienes creen que Epstein dirigía una red internacional de tráfico sexual al servicio de hombres ricos y poderosos.

Un nuevo presidente y una nueva crisis política

20 de enero de 2025: Trump, quien fue amigo y vecino de Epstein durante años, asume nuevamente la presidencia. Durante su campaña de 2024, sugirió que impulsaría la divulgación de más archivos gubernamentales sobre Epstein.

Febrero de 2025: La fiscal general Pam Bondi sugiere en una entrevista con Fox News que una supuesta “lista de clientes” de Epstein está sobre su escritorio. El Departamento de Justicia distribuye carpetas marcadas como “desclasificadas” a figuras de extrema derecha, aunque gran parte de la información ya era pública.

25 de abril de 2025: Giuffre muere por suicidio.

7 de julio de 2025: El Departamento de Justicia afirma que Epstein no mantenía una “lista de clientes” y que no divulgará más archivos relacionados con su investigación por tráfico sexual.

15 de julio de 2025: Los representantes Ro Khanna (demócrata por California) y Thomas Massie (republicano por Kentucky) presentan la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

17 de julio de 2025: The Wall Street Journal describe una carta de contenido sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 por el cumpleaños número 50 de Epstein. Trump niega haber escrito la carta y demanda al diario.

24–25 de julio de 2025: En un intento por contener la crisis política, el fiscal general adjunto Todd Blanche entrevista a Maxwell. Ella niega haber cometido delito alguno y asegura que nunca vio a Trump involucrado en conductas sexuales inapropiadas. Posteriormente, es trasladada de una prisión de baja seguridad en Florida a un campo penitenciario de mínima seguridad en Texas.

Un príncipe pierde sus títulos reales

21 de octubre de 2025: Se publican las memorias póstumas de Giuffre, en las que reitera sus acusaciones de que Epstein y Maxwell la traficaron sexualmente con hombres poderosos, incluido Mountbatten-Windsor.

30 de octubre de 2025: El rey Carlos III despoja a Mountbatten-Windsor de los títulos que le quedaban, por lo que ya no puede ser referido como “príncipe”, y lo expulsa de su residencia real.

12 de noviembre de 2025: Un comité de la Cámara de Representantes divulga una gran cantidad de correos electrónicos entre Epstein y otras personas, incluidos Mountbatten-Windsor, el aliado de Trump Steve Bannon, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman. En un correo electrónico de 2019 a un periodista, Epstein escribió que Trump “sabía sobre las niñas”, sin explicar a qué se refería.

14 de noviembre de 2025: A instancias de Trump, Bondi anuncia que el fiscal federal en Manhattan investigará los vínculos de Epstein con algunos adversarios políticos del presidente republicano, incluidos el expresidente Bill Clinton, Summers y Hoffman. Ninguno ha sido acusado de conducta indebida por las víctimas de Epstein.

18 de noviembre de 2025: El Congreso aprueba la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Trump la firma al día siguiente.