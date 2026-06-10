Diplomática cubana acusa a Donald Trump de usar sanciones como “pretexto” para una intervención militar

Las recientes sanciones de Estados Unidos contra la dirigencia de Cuba la acusación contra el expresidente Raúl Castro son un “pretexto” para que el gobierno de Trump persuada al pueblo estadounidense de apoyar una intervención militar, dijo a The Associated Press el principal diplomático de Cuba en Estados Unidos.

En una entrevista el martes, la embajadora Lianys Torres Rivera repitió acusaciones contra la administración Trump hechas por otros funcionarios cubanos, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente, y se quejó amargamente de que Estados Unidos está atacando a civiles cubanos con su embargo de décadas y el nuevo bloqueo de los envíos de energía a la isla.

“Las sanciones contra nuestros líderes, las vemos como un pretexto para hacer creer al pueblo estadounidense que somos una amenaza”, dijo en la embajada de Cuba en Washington. “No somos una amenaza para Estados Unidos y no queremos confrontación”.

Torres Rivera, que ostenta el título formal de encargada de negocios, describió la situación como “una guerra sin bombas”. Dijo que los esfuerzos por cambiar el gobierno de Cuba mediante la coacción o la fuerza se enfrentarían a una feroz resistencia.

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1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco 1 / 23 Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Ismael Francisco Compartir

“Raúl es sagrado”, dijo sobre la acusación de un gran jurado federal el mes pasado contra Castro. El expresidente, de 95 años, se enfrenta a cargos de conspiración y asesinato relacionados con el derribo en 1996 de dos aviones civiles desarmados operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami, mientras ejercía como ministro de Defensa de Cuba.

“Raúl es un símbolo sagrado de la revolución, y defenderemos a Raúl -como defenderemos al país- hasta el final”, dijo Torres Rivera. “Si nos atacan, vamos a responder, y estamos preparados para ello. Pero no lo queremos”.

Sus comentarios reflejan la creencia entre muchos cubanos y analistas de Cuba de que los cargos contra Castro y las sanciones impuestas a otros en el liderazgo del gobierno socialista son similares a los que la administración Trump pregonó como una razón para la intervención militar en Venezuela en enero que depuso al entonces presidente Nicolás Maduro.

El jueves, el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos niveló las sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el hijo y el nieto de Castro, junto con otros, el presidente estadounidense Donald Trump dijo de Cuba: “Vamos a ocuparnos de eso tan pronto como hayamos terminado” las operaciones militares en Irán.

Trump ha estado amenazando con una acción militar en Cuba desde que derrocó a Maduro y luego ordenó un bloqueo energético que ahogó los envíos de combustible a Cuba. Esto ha provocado graves apagones, escasez de alimentos y un colapso económico en toda la isla.

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Torres Rivera dijo que las medidas de la administración Trump para apretar las tuercas a la ya vacilante economía de Cuba han resultado en una miseria incalculable para los cubanos de a pie que luchan por sobrevivir con cortes de energía de hasta 20 horas al día y costos exorbitantes para la gasolina, el queroseno y los bienes de uso diario, incluyendo alimentos y medicinas.

“Lo que está ocurriendo ahora es duro”, afirmó. “Es desgarrador”.

Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios de la administración han negado repetidamente que los problemas económicos de Cuba sean culpa de Estados Unidos y han culpado en repetidas ocasiones a las políticas socialistas del gobierno cubano. No han descartado una acción militar contra la isla, pero han dicho que están dispuestos a dar tiempo a las autoridades cubanas para hacer reformas.

Torres Rivera dijo que las recientes conversaciones entre altos funcionarios estadounidenses y cubanos en La Habana y otros lugares han sido “profesionales y respetuosas”. Pero afirmó que Cuba no está dispuesta a cambiar a menos que las reformas se hagan desde dentro y no bajo coacción.

La ex embajadora cubana en Vietnam, otro país socialista con el que Cuba mantiene lazos desde hace mucho tiempo, señaló que Washington y Hanoi han forjado una relación positiva en las últimas cuatro décadas, pero sólo porque los vietnamitas promulgaron reformas a su propio ritmo. Lo mismo debería permitirse a Cuba, afirmó.

“Queremos asegurarnos de que los únicos cambios en el sistema los hagamos nosotros”, dijo.

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Sin embargo, Rubio ha afirmado que Cuba representa una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a sus vínculos en materia de seguridad e inteligencia con China y Rusia y a sus relaciones amistosas con los enemigos de Estados Unidos en América Latina.