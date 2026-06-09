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Trump advierte que Estados Unidos “debe responder” tras presunto ataque iraní contra helicóptero militar

El presidente indicó que los dos pilotos a bordo sobrevivieron al incidente en el estrecho de Ormuz

9 de junio de 2026 - 1:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Jacquelyn Martin)
Por AFP
Agencia de noticias

Estados Unidos “debe responder” tras el derribo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz a causa de un ataque iraní, advirtió este martes el presidente Donald Trump.

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“Acabo de ser informado por nuestras Grandes Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos”, anunció Trump en su red Truth Social.

“No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, añadió el mandatario.

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