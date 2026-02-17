Los Obama y los Clinton rinden tributo personal al “amigo” y “gigante” Jesse Jackson

Washington- Los expresidentes demócratas Bill Clinton y Barack Obama, y las exprimeras damas, Hillary y Michelle, rindieron tributo al “amigo” y “gigante” Jesse Jackson, fallecido este martes a los 84 años, en dos sentidos mensajes en los que celebran la larga “vida de servicio” del icónico activista por los derechos civiles.

“Michelle y yo nos sentimos profundamente apenados al saber del fallecimiento de un verdadero gigante, el reverendo Jesse Jackson”, aseguró Obama en un comunicado difundido en X donde honra los 60 años de legado del ministro bautista y envió “profundas condolencias” a su familia en nombre de la amistad que los une.

Según Obama, el primer afroestadounidense en llegar a la Casa Blanca, las dos históricas campañas de Jackson a la Presidencia en 1984 y 1988, “sentaron las bases” para su posterior carrera por el cargo más alto del país. “Nos apoyamos sobre sus hombros”, aseguró.

Michelle “tuvo su primera visión de lo que era la organización política en la mesa de la cocina de los Jackson cuando era adolescente”, rememoró.

“Desde organizar boicots y sentadas, hasta registrar a millones de votantes y defender la libertad y la democracia en todo el mundo, fue incansable en su convicción de que todos somos hijos de Dios, merecedores de dignidad y respeto”, agregó Obama.

Por su parte, Bill Clinton (1993-2001) y Hillary, exsecretaria de Estado en el primer mandato de Obama, resaltaron su amistad de casi medio siglo con el reverendo Jackson, quien “defendió la dignidad humana y ayudó a crear oportunidades para que innumerables personas pudieran vivir mejor”.

“Siempre estaré agradecido por la amistad que brindó a Hillary, Chelsea y a mí; orgulloso de haberlo nombrado mi enviado especial para la promoción de la democracia en África; y honrado de haberle impuesto la Medalla Presidencial de la Libertad. Hillary y yo lo quisimos mucho”, agregó Clinton.

Numerosas personalidades del ámbito de la política han rendido tributo al activista (1941-2026) y cercano colaborador de Martin Luther King Jr., que murió este martes rodeado de su familia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también expresó su tributo. “El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y ‘astucia callejera’. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente”, escribió en su red Truth Social.

El republicano aseguró que “a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas” lo llaman “falsa y constantemente racista”, para él “siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino”.

Estas declaraciones de Trump llegan semanas después de la publicación de un video, ya eliminado, en su cuenta de Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama, y la exprimera dama Michelle, caracterizados como simios, algo que generó duras críticas de demócratas y republicanos por igual.