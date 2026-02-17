Fallece el reverendo Jesse Jackson, que lideró por décadas el Movimiento por los Derechos Civiles

Chicago - El reverendo Jesse L. Jackson, protegido del reverendo Martin Luther King Jr. y dos veces candidato presidencial que lideró el Movimiento por los Derechos Civiles durante décadas tras el asesinato del venerado líder, ha fallecido. Tenía 84 años.

Su hija, Santita Jackson, confirmó que Jackson murió en casa, rodeado de su familia.

Siendo un joven organizador en Chicago, Jackson fue llamado a reunirse con King en el Motel Lorraine de Memphis poco antes de que King fuera asesinado y se posicionó públicamente a partir de entonces como sucesor de King.

Jackson llevó a cabo toda una vida de cruzadas en Estados Unidos y en el extranjero, defendiendo a los pobres y a los infrarrepresentados en cuestiones que iban desde el derecho al voto y las oportunidades de empleo hasta la educación y la sanidad. Consiguió victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Coalición Rainbow/PUSH, canalizó los gritos de orgullo y autodeterminación de los negros hacia los consejos de administración de las empresas, presionando a los ejecutivos para que hicieran de Estados Unidos una sociedad más abierta y equitativa.

PUBLICIDAD

Y cuando declaró: “Yo soy alguien”, en un poema que repetía a menudo, pretendía llegar a personas de todos los colores. “Puede que sea pobre, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que reciba asistencia social, pero soy alguien”, entonaba Jackson.

Fue un mensaje que se tomó al pie de la letra y como algo personal, ya que pasó de la oscuridad en el Sur segregado a convertirse en el activista por los derechos civiles más conocido de Estados Unidos desde King.

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados de todo el mundo”, afirmó la familia Jackson en un comunicado publicado en Internet.

“Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra gran familia. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor elevó a millones de personas, y os pedimos que honréis su memoria continuando la lucha por los valores por los que él vivió.”

A pesar de los graves problemas de salud que sufrió en sus últimos años, incluido un raro trastorno cerebral que afectó a su capacidad para moverse y hablar, Jackson siguió protestando contra la injusticia racial en la era de Black Lives Matter. En 2024, apareció en la Convención Nacional Demócrata de Chicago y en una reunión del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a una resolución que respaldaba un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

PUBLICIDAD

“Aunque ganemos”, dijo a los manifestantes en Minneapolis antes de que el agente cuya rodilla impidió respirar a George Floyd fuera condenado por asesinato, “será un alivio, no una victoria. Siguen matando a nuestra gente. Detened la violencia, salvad a los niños. Mantened viva la esperanza”.

Llamadas a la acción con una voz memorable.

La voz de Jackson, impregnada de las conmovedoras cadencias y la poderosa insistencia de la iglesia negra, exigía atención. En la campaña electoral y en otros lugares, utilizó rimas y eslóganes como: “Hope not dope” (“Esperanza, no droga”) y “If my mind can conceive it and my heart can believe it then I can achieve it,″ (”Si mi mente puede concebirlo y mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo") para transmitir sus mensajes.

Jackson tuvo sus detractores, tanto dentro como fuera de la comunidad negra. Algunos le consideraban un grandilocuente, demasiado ansioso por acaparar los focos. Al recordar su vida y su legado, Jackson declaró a The Associated Press en 2011 que se sentía bendecido por poder continuar el servicio de otros líderes que le precedieron y sentar las bases para los que vendrían.

“Una parte del trabajo de nuestra vida era derribar muros y construir puentes, y en medio siglo de trabajo, básicamente hemos derribado muros”, dijo Jackson. “A veces, cuando derribas muros, te quedas marcado por los escombros que caen, pero tu misión es abrir huecos para que otros que vienen detrás puedan pasar”.

En sus últimos meses, mientras recibía cuidados las 24 horas del día, perdió la capacidad de hablar, y se comunicaba con familiares y visitantes cogiéndoles de la mano y apretándoles.

PUBLICIDAD

“Me emociona mucho saber que estos discursos pertenecen ahora al pasado”, declaró su hijo Jesse Jackson Jr. a AP en octubre.

Un estudiante deportista atraído por el Movimiento por los Derechos Civiles

Jesse Louis Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville (Carolina del Sur), hijo de la estudiante de bachillerato Helen Burns y de Noah Louis Robinson, un hombre casado que vivía en la casa de al lado. Jackson fue adoptado más tarde por Charles Henry Jackson, que se casó con su madre.

Jackson era el “quarterback” estrella del equipo de fútbol americano del instituto Sterling de Greenville, y aceptó una beca de fútbol americano de la Universidad de Illinois. Pero después de que le dijeran que los negros no podían jugar de quarterback, se trasladó a la North Carolina A&T de Greensboro, donde se convirtió en el quarterback titular, estudiante de sociología y economía con matrícula de honor y presidente del cuerpo estudiantil.

Jackson llegó a este campus históricamente negro en 1960, pocos meses después de que unos estudiantes iniciaran una sentada en una cafetería exclusiva para blancos, y se sumergió en el floreciente Movimiento por los Derechos Civiles.

En 1965, se unió a la marcha por el derecho al voto que King encabezó de Selma a Montgomery (Alabama). King le envió a Chicago para poner en marcha la Operación Panera, una iniciativa de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para presionar a las empresas para que contrataran a trabajadores negros.

Jackson calificó su tiempo con King de “cuatro años fenomenales de trabajo”.

Jackson estaba con King el 4 de abril de 1968, cuando el líder de los derechos civiles fue asesinado en el Motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Según Jackson, King murió en sus brazos.

PUBLICIDAD

Con su don para lo dramático, Jackson vistió durante dos días un jersey de cuello alto que, según dijo, estaba empapado con la sangre de King, incluso en un servicio conmemorativo de King celebrado por el ayuntamiento de Chicago, donde dijo: “Vengo aquí con el corazón encogido porque en mi pecho está la mancha de sangre de la cabeza del Dr. King”: “Vengo aquí con el corazón encogido porque en mi pecho está la mancha de sangre de la cabeza del Dr. King”.

Sin embargo, varios ayudantes de King, entre ellos el redactor de discursos Alfred Duckett, pusieron en duda que Jackson pudiera haberse manchado la ropa con la sangre de King. No hay imágenes de Jackson en las fotografías tomadas poco después del asesinato.

En 1971, Jackson rompió con la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para formar la Operación PUSH, cuyo nombre original era Personas Unidas para Salvar a la Humanidad. La organización, con sede en el South Side de Chicago, declaró una misión de gran alcance, desde la diversificación de la mano de obra hasta el registro de votantes en comunidades de color de todo el país. Mediante demandas judiciales y amenazas de boicot, Jackson presionó a las grandes empresas para que gastaran millones y se comprometieran públicamente a diversificar sus plantillas.

Las constantes campañas dejaban a menudo a su esposa, Jacqueline Lavinia Brown, la novia de la universidad con la que se casó en 1963, al frente de la crianza de sus cinco hijos: Santita Jackson, Yusef DuBois Jackson, Jacqueline Lavinia Jackson Jr. y dos futuros miembros del Congreso, el diputado Jonathan Luther Jackson y Jesse L. Jackson Jr., que dimitió en 2012 pero aspira a la reelección en las elecciones legislativas de 2026.

PUBLICIDAD

El anciano Jackson, que fue ordenado ministro bautista en 1968 y obtuvo su Master of Divinity en 2000, también reconoció haber sido padre de una niña, Ashley Jackson, con una de sus empleadas en Rainbow/PUSH, Karen L. Stanford. Dijo que comprendía lo que significaba nacer fuera del matrimonio y la apoyó emocional y económicamente.

Las aspiraciones presidenciales se quedan cortas pero ayudan a ‘mantener viva la esperanza’

A pesar de que en una ocasión dijo a un público negro que no se presentaría a la presidencia “porque los blancos son incapaces de apreciarme”, Jackson se presentó dos veces y lo hizo mejor que ningún político negro antes del presidente Barack Obama, ganando 13 primarias y asambleas para la candidatura demócrata en 1988, cuatro años después de su primer intento fallido.

Sus éxitos dejaron a los partidarios coreando otro lema de Jackson, “Mantengamos viva la esperanza”.

“Fui capaz de presentarme a la presidencia dos veces y redefinir lo que era posible; levantó la tapa para las mujeres y otras personas de color”, dijo a la AP. “Parte de mi trabajo era sembrar las semillas de las posibilidades”.

El representante estadounidense John Lewis dijo durante una entrevista en C-SPAN en 1988 que las dos candidaturas de Jackson a la nominación demócrata “abrieron algunas puertas por las que alguna persona de una minoría podrá pasar y convertirse en presidente”.

Jackson también impulsó el cambio cultural, uniéndose a los llamamientos de miembros de la NAACP y otros líderes del movimiento a finales de la década de 1980 para identificar a los negros de Estados Unidos como afroamericanos.

“Llamarse afroamericanos tiene integridad cultural: nos sitúa en nuestro contexto histórico adecuado”, dijo Jackson entonces. “Todos los grupos étnicos de este país hacen referencia a alguna base, a alguna base cultural histórica. Los afroamericanos han alcanzado ese nivel de madurez cultural”.

PUBLICIDAD

Las palabras de Jackson a veces le metían en problemas.

En 1984, se disculpó por lo que pensó que eran comentarios privados a un periodista, llamando a la ciudad de Nueva York “Hymietown”, una referencia despectiva a su numerosa población judía. Y en 2008, saltó a los titulares al quejarse de que Obama “hablaba con desprecio a los negros” en unos comentarios captados por un micrófono que no sabía que estaba encendido durante una pausa en una grabación televisiva.

Aun así, cuando Jackson se unió a la jubilosa multitud en el Grant Park de Chicago para saludar a Obama aquella noche electoral, le corrían las lágrimas por la cara.

“Desearía por un momento que el Dr. King o (el asesinado líder de los derechos civiles) Medgar Evers... hubieran podido estar allí 30 segundos para ver los frutos de su trabajo”, declaró a AP años después. “Me sentí abrumado. Era la alegría y el viaje”.

Influir en los acontecimientos nacionales e internacionales.

Jackson también tuvo influencia en el extranjero, reuniéndose con líderes mundiales y consiguiendo victorias diplomáticas, como la liberación del teniente Robert Goodman de la Armada siria en 1984, así como la liberación en 1990 de más de 700 mujeres y niños extranjeros retenidos tras la invasión iraquí de Kuwait. En 1999, consiguió la libertad de tres estadounidenses encarcelados por el Presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.

En 2000, el presidente Bill Clinton concedió a Jackson la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del país.

“Los ciudadanos tienen derecho a hacer algo o no hacer nada”, dijo Jackson, antes de dirigirse a Siria. “Nosotros elegimos hacer algo”.

PUBLICIDAD

En 2021, Jackson se unió a los padres de Ahmaud Arbery en la sala del tribunal de Georgia donde tres hombres blancos fueron condenados por el asesinato del joven corredor negro. En 2022, entregó en mano una carta a la Fiscalía de Estados Unidos en Chicago en la que pedía que se presentaran cargos federales contra el ex agente de policía de Chicago Jason Van Dyke por el asesinato en 2014 del adolescente negro Laquan McDonald.

Jackson, que dejó la presidencia de Rainbow/PUSH en julio de 2023, reveló en 2017 que había buscado tratamiento para el Parkinson, pero siguió haciendo apariciones públicas incluso cuando la enfermedad hacía más difícil que los oyentes la entendieran. A principios de este año, los médicos confirmaron el diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva, un trastorno neurológico potencialmente mortal. En noviembre fue ingresado en un hospital.

Durante la pandemia de coronavirus, él y su mujer sobrevivieron a una hospitalización por COVID-19. Jackson se vacunó pronto, e instó a los negros en particular a protegerse, dado su mayor riesgo de malos resultados.

“Es la asignatura pendiente de Estados Unidos: somos libres, pero no iguales”, declaró Jackson a AP. “Hay un golpe de realidad que ha traído el coronavirus, que expone la debilidad y la oportunidad”.

-------