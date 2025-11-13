Opinión
Jesse Jackson, líder de los derechos civiles, hospitalizado por un raro trastorno neurológico

El reverendo, de 84 años, que antes padecía Parkinson, ahora está hospitalizado por parálisis supranuclear progresiva.

13 de noviembre de 2025 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - The Rev. Jesse Jackson listens to speakers at the Tabernacle Baptist Church during the 60th anniversary of the march to ensure that African Americans could exercise their constitutional right to vote, March 9, 2025, in Selma, Ala. (AP Photo/Mike Stewart, File) (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago— El reverendo Jesse Jackson, que ha estado recibiendo atención las 24 horas del día en su casa, ha sido hospitalizado con un raro trastorno neurológico, según su organización, Rainbow/PUSH, con sede en Chicago.

RELACIONADAS

Al líder de los derechos civiles se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson hace más de una década. Pero su organización dijo a última hora del miércoles que el hombre de 84 años estaba en observación por parálisis supranuclear progresiva, o PSP, un trastorno neurodegenerativo que ha estado “controlando durante más de una década” y del que recibió un diagnóstico en abril.

“La familia agradece todas las oraciones en estos momentos”, dice el comunicado.

No está claro si Jackson tiene tanto Parkinson como PSP, que tienen síntomas similares, o únicamente la PSP que se confirmó este año. Un portavoz de Rainbow/PUSH no respondió inmediatamente a una solicitud de aclaración el jueves.

Tras revelar el diagnóstico de Parkinson en 2017, Jackson siguió haciendo apariciones públicas, incluida la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago. El dos veces candidato presidencial dimitió como líder de su organización Rainbow/PUSH en 2023 y su hijo, Yusef Jackson, asumió el cargo de director de operaciones el año pasado.

El anciano Jackson ha estado utilizando una silla de ruedas y siguió acudiendo a la consulta con regularidad hasta hace unos meses, según explicaron sus familiares.

En los últimos meses, sus familiares, entre ellos sus hijos el diputado Jonathan Jackson y Jesse Jackson Jr, ex congresista por Illinois que aspira a la reelección, le han estado atendiendo las 24 horas del día por turnos.

El reverendo ha luchado por mantener los ojos abiertos y es incapaz de hablar. Pero ha encontrado formas de comunicarse con la familia y los amigos que le visitan, según dijo su hijo Jesse Jackson Jr. a The Associated Press el mes pasado.

“Te apretará la mano”, dijo.

