El Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se retuvieron por error archivos vinculados a Jeffrey Epstein

Washington - El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que estaba investigando si había retenido indebidamente documentos de los archivos de Jeffrey Epstein, después de que varios medios reportaron que algunos registros que incluían acusaciones no corroboradas de una mujer contra el presidente, Donald Trump, no figuraban entre los publicados.

El anuncio se produjo a raíz de las noticias que indicaban que el gran lote de registros publicado por el Departamento de Justicia no incluía varios resúmenes de las entrevistas que el FBI realizó a una mujer no identificada que se presentó tras el arresto de Epstein en 2019 y afirmó haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein cuando era menor de edad en la década de 1980.

“Varias personas y medios de comunicación han señalado recientemente que parecen faltar archivos relacionados con documentos presentados a Ghislaine Maxwell durante la investigación de su caso penal”, señaló el Departamento de Justicia en una publicación en X. “Como ocurre con todos los documentos señalado por el público, el Departamento está revisando actualmente los archivos dentro de esa categoría”. Maxwell, confidente de larga data de Epstein, cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Si se determina que algún documento fue retenido de forma indebida y está sujeto a la ley federal que ordena la divulgación de los archivos, “el Departamento, por supuesto, lo publicará, de conformidad con la ley”, agregó.

Lo que se reclamaría es una serie de entrevistas que, según se dice, se realizaron en 2019 a una mujer que formuló una denuncia contra Trump, quien ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein. Varios informes señalaron en los últimos días que el FBI entrevistó a la mujer cuatro veces mientras intentaba evaluar su relato, pero que en los archivos publicados solo se incluyó el resumen de una de las conversaciones.

La ausencia de esos registros fue reportada por el periodista Roger Sollenberger en Substack y por NPR, y desde entonces ha sido documentada por otros medios, incluyendo The New York Times, MS Now y CNN.

El representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, afirmó en un comunicado que los demócratas en el comité investigarán la retención de los documentos. Además, indicó que revisó los registros de pruebas sin censurar y que “puede confirmar que el DOJ parece haber retenido ilegalmente entrevistas del FBI” con la acusadora.

El Departamento de Justicia anunció el mes pasado la publicación de más de tres millones de páginas de registros relacionados con Epstein, quien se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. El departamento indicó entonces que, aunque intentaba ser transparente, también tenía derecho a retener documentos que expusieran a posibles víctimas de abusos, que estuvieran duplicados o protegidos por privilegios legales, o que estuvieran relacionados con una investigación penal abierta.

“Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para que quede claro, las afirmaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían convertido en un arma contra el presidente Trump”, manifestó el departamento en un comunicado el mes pasado al divulgar los registros.

Pronto se reveló que el proceso de censura tenía fallas y el departamento retiró algunos materiales señalados por las víctimas o sus abogados, junto con un “número considerable” de documentos identificados de manera independiente por el gobierno.

Abogados de las denunciantes de Epstein dijeron este mes a un juez de Nueva York que la vida de casi 100 víctimas quedó “patas arriba” por los descuidos de la censura en la última publicación de archivos gubernamentales. Los materiales expuestos incluyen fotos de desnudos en las que se ven los rostros de posibles víctimas, así como nombres, direcciones de correo electrónico y otra información identificativa que no se ocultó o no quedó completamente tapada.

Los archivos divulgados incluían otras afirmaciones no corroboradas contra Trump y otras figuras públicas. El departamento no explicó en su mensaje en redes sociales el miércoles por qué podrían haberse retenido registros relacionados con esta acusación en concreto.

