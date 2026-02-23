Periodistas y detectives ciudadanos colaboran con la maraña de documentos de Jeffrey Epstein

Cuando rebuscar en la interminable colección de documentos de los archivos Epstein resulta demasiado y Ellie Leonard necesita un descanso, sale a dar un paseo. Luego vuelve al ordenador.

Esta mujer de Nueva Jersey, madre de cuatro hijos, es una de los cientos de ciudadanos-periodistas, o detectives, absorbidos por el material relacionado con el difunto Jeffrey Epstein. Está decidida a conocer las historias que se esconden tras su red sexual ilícita y sus relaciones con algunas de las personas más poderosas del mundo, y a publicar lo que descubra en Substack.

“Me gusta un buen rompecabezas”, dijo Leonard. “Me gustan las investigaciones. Me gustan las cosas que hay que resolver y buscar pistas”.

Los medios de comunicación profesionales se pusieron a trabajar inmediatamente, a veces en tándem, cuando el 30 de enero el Departamento de Justicia hizo públicos más de tres millones de páginas de documentos y decenas de miles de imágenes visuales. Cientos de periodistas de The Associated Press, CBS, NBC, MS NOW y CNBC están colaborando para examinar los archivos y compartir lo que encuentran.

Decenas de periodistas de The New York Times se encargan de examinar los documentos, utilizando inteligencia artificial para acelerar el proceso. Aun así, el periódico dijo la semana pasada que solo había examinado un pequeño porcentaje de lo que hay.

Ahí es donde entra gente como Ellie Leonard.

Material de sobra para profesionales y aficionados

A medida que se descubren más datos y las personas e instituciones reaccionan, se suceden las noticias. Algunas han provocado dimisiones o pérdidas de puestos de trabajo: el director jurídico de Goldman Sachs, el presidente ejecutivo del Hotel Hyatt, el presidente del bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, y funcionarios de Eslovaquia y Noruega.

SmartNews es uno de los sitios independientes que se vende como fuente fiable para resumir los informes. “La CNN se centra en un ángulo, la Fox en otro, Twitter es un caos”, decía un narrador en uno de sus anuncios en las redes sociales. “Estoy viendo la misma historia con narrativas completamente diferentes... ¿En quién confío?”

Con todo eso, hay mucho espacio para gente como Leonard. Ha estado vinculada al periodismo durante gran parte de su carrera, dirigiendo un negocio que ofrecía servicios de transcripción hasta que la IA lo dejó en gran medida obsoleto. Trabajó brevemente en educación y escribió sobre política y asuntos sociales en su Substack, The Panicked Writer.

Pero después de ver el interés que despertó cuando empezó a examinar los documentos de Epstein hace unos meses, empezó a dedicarle todo su tiempo profesional.

Describe su regocijo al descubrir, a la 1 de la madrugada tras una noche de búsqueda, un documento que implicaba al abogado Alan Dershowitz y a Virginia Giuffre, que denunciaron abusos sexuales por parte de varios hombres que conocían a Epstein. En publicaciones recientes de Substack, escribió sobre el diario de una joven víctima y las conversaciones por correo electrónico entre Epstein y Sarah Ferguson.

Leonard dijo que busca pepitas de información de las que otros puedan no estar hablando y le gusta mostrar cómo se relacionan las cosas dentro del amplio círculo de Epstein. “Voy a traer cuatro niños al mundo”, dijo, “y no quiero que vuelva a ocurrir algo así”.

El periodista Wajahat Ali, que dirige Left Hook Substack, dice que admira el trabajo de Leonard y que a menudo la presenta en su sitio. Algunos de los periodistas ciudadanos de Epstein se reúnen en livestreams para hablar de lo que han descubierto.

En la última década, Ali ha asistido al crecimiento de una subcultura de personas obsesionadas con las historias de crímenes reales a las que les encanta rebuscar entre las pruebas y avanzar sus propias teorías. Las autoridades implicadas en la búsqueda en Arizona de la madre desaparecida de Savannah Guthrie, de la NBC, se han quejado de las distracciones causadas por los detectives aficionados.

Los archivos Epstein son “la veta madre”, dijo. “Si te gustan las teorías de la conspiración, si te gustan los crímenes reales, éste es el ‘Ciudadano Kane’ de los crímenes reales. Es el regalo desgraciadamente sórdido que seguirá dando”.

Una historia que fascina y repugna

Al igual que Leonard, Anne P. Mitchell y Kassandra Mable Costa tienen trayectorias profesionales que les han ayudado con los archivos Epstein. Costa, de Carolina del Norte, está acostumbrada a la investigación en su trabajo de marketing. Mitchell es una ex profesora de Derecho de Colorado experta en buscar documentos jurídicos y explicar su significado en un lenguaje sencillo.

Fascinado y repugnado por la historia, Costa se sintió atraído por el material de partida. No escribe sobre lo que ha encontrado. En su lugar, utiliza sus conocimientos para ayudar a otros, recopilando pruebas para un amigo que está intentando que se retire el nombre del ex senador de Maine George Mitchell de una escuela primaria. El ex político ha negado haber cometido delitos, pero los archivos muestran que mantuvo una relación con el agresor sexual.

“No soy muy activo políticamente”, dice Costa. “Hay formas en las que intento ayudar y formas en las que intento crear un mundo mejor. Pero no soy demasiado político. No busco el conflicto, no busco la polémica”.

El substack “Notes From the Front” de Anne P. Mitchell sirve de conector para los detectives de Epstein; organiza grupos de chat y ofrece acceso a multitud de documentos a los pocos miles de seguidores que tienen una suscripción de pago. “Es posible que acabemos de encontrar una pistola humeante”, escribe sobre un archivo que ofrece de imágenes que parecen mostrar a hombres con víctimas. Tanto Mitchell como Leonard ofrecen parte del material a sus seguidores de forma gratuita, y venden otra parte a los más obsesionados.

Mitchell aplaude a las personas que están trabajando en los archivos Epstein. “Cuanta más gente lo haga, más cosas saldrán a la luz”, dijo. “Pero supongo que cuanta más gente lo haga, menos bueno será para su salud mental”.

Las acusaciones no probadas subrayan la necesidad de verificar los hechos

Matthew LaPlante, profesor de periodismo de la Universidad del Estado de Utah, afirma que un mayor número de ciudadanos que utilicen sus habilidades informativas -lo sepan o no- puede beneficiar a la sociedad. Citó a los residentes de Minneapolis que utilizaron sus teléfonos para documentar las medidas de control de la inmigración.

El inconveniente, dice, es que pocas de estas personas están capacitadas para la meticulosa tarea de verificar los hechos - o, para el caso, que entienden las implicaciones legales de publicar rumores. El New York Times, en un artículo en el que explicaba a los lectores cómo está examinando el material, subrayaba esta necesidad de cuidado. “No publicamos información anónima que no podamos verificar nosotros mismos”, decía el periódico.

LaPlante señaló una publicación de Substack de la semana pasada con más de una docena de vídeos del archivo, la mayoría parcialmente redactados y con poco sentido sin ningún contexto, como uno de dos hombres no identificados escribiendo en una muñeca sexual.

En los archivos Epstein se incluyen muchas acusaciones no probadas, algunas extravagantes. Cuánto de ese material no verificado llegará al discurso público, por no hablar de la información falsa o manipulada creada por personas sin escrúpulos?

“Lo que hay en los archivos es suficientemente perjudicial”, dijo Ali. “No es necesario caer en teorías conspirativas. Sería un flaco favor a los supervivientes y dañaría la credibilidad de lo que ya hay”.

Hay suficiente para mantener ocupados a los curiosos, tanto profesionales como aficionados. Es posible que haya más material nuevo o sin editar.

“Espero estar por aquí 15 o 20 años”, dijo Mitchell, que está confinada en gran medida en su casa debido a problemas de salud. “Porque realmente creo que va a hacer falta ese tiempo para que se descubra todo el alcance de esto”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.