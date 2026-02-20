Nuevo México reabre la investigación sobre presuntas actividades ilegales en el antiguo rancho Zorro de Epstein

El fiscal general de Nuevo México ha reabierto una investigación sobre las acusaciones de actividad ilegal en el antiguo Rancho Zorro de Jeffrey Epstein.

La oficina del Fiscal General Raúl Torrez hizo el anuncio el jueves, diciendo que la decisión fue tomada después de revisar la información recientemente publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque el caso inicial de Nuevo México se cerró en 2019 a petición de los fiscales federales de Nueva York, los fiscales estatales dicen ahora que “las revelaciones esbozadas en los archivos previamente sellados del FBI justifican un examen más detallado.”

El Departamento de Justicia de Nuevo México dijo que los agentes especiales y los fiscales de la agencia buscarán acceso inmediato al expediente federal completo y no redactado del caso y tienen la intención de trabajar con otros socios encargados de hacer cumplir la ley, así como con una nueva comisión de la verdad establecida por los legisladores estatales para investigar las actividades en el rancho.

“Al igual que con cualquier asunto penal potencial, seguiremos los hechos dondequiera que nos lleven, evaluaremos cuidadosamente las consideraciones jurisdiccionales y tomaremos las medidas de investigación apropiadas, incluida la recopilación y preservación de cualquier evidencia relevante que siga estando disponible”, dijo el Departamento de Justicia de Nuevo México en un comunicado.

Reanudados los esfuerzos para investigar las acusaciones de tráfico sexual

Aunque Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, los fiscales estatales confirmaron en 2019 que habían entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho al sur de Santa Fe. Nunca dieron más detalles sobre cuántos acusadores fueron entrevistados o lo que dicen que ocurrió en el rancho.

El Departamento de Justicia de Nuevo México no respondió de inmediato a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre por qué se solicitó a los fiscales estatales que cerraran la investigación en 2019 o si había acusaciones específicas detalladas dentro de las presentaciones recientes que se publicaron que impulsaron la reapertura de la investigación.

El martes, la comisión de la verdad de Nuevo México celebró su primera reunión. El panel bipartidista de cuatro miembros de representantes de la Cámara de Representantes del estado está encargado de investigar las acusaciones de que el rancho pudo haber facilitado el abuso sexual y el tráfico sexual.

Los legisladores de Nuevo México también dijeron que quieren saber por qué Epstein no fue registrado como delincuente sexual tras declararse culpable en 2008 de solicitar la prostitución de una menor de edad y si hubo corrupción entre funcionarios públicos.

La propiedad es de un nuevo propietario

En 1993, Epstein compró al ex gobernador demócrata Bruce King el extenso rancho Zorro, en Nuevo México, y construyó una mansión en lo alto de una colina. Cerca había una pista de aterrizaje privada con hangar y helipuerto. La propiedad también incluía una oficina del rancho, un parque de bomberos y un garaje climatizado de siete naves.

La propiedad fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 -con los ingresos destinados a los acreedores- a la familia de Don Huffines, un republicano candidato a contralor del estado de Texas. En una publicación en las redes sociales en X, Huffines dijo que la propiedad ha sido rebautizada Rancho San Rafael en honor a un santo asociado con la curación y que su familia planea operar un retiro cristiano allí.

Un portavoz de Huffines ha declarado que las fuerzas del orden locales, estatales o federales nunca se han puesto en contacto con los propietarios para solicitarles el acceso al rancho y que, si lo hacen, se les concederá plena cooperación.

Ranch aparece muchas veces en los documentos publicados

Hay miles de referencias al rancho en los documentos publicados por las autoridades federales.

El ex gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson, fue uno de los invitados que visitaron el rancho cuando era propiedad de Epstein. A raíz de una de las primeras investigaciones sobre el financiero caído en desgracia, Richardson donó a la beneficencia 50,000 dólares procedentes de contribuciones de Epstein a la campaña para gobernador de 2006.

Los correos electrónicos y los horarios publicados recientemente por las autoridades federales también muestran que una larga lista de empresarios, actores y científicos fueron invitados al rancho a lo largo de los años, entre ellos Woody Allen, Robert Redford, Reid Hoffman, Joi Ito y Peter Thiel.

La comisionada de Tierras de Nuevo México, Stephanie García Richard, canceló los arrendamientos de pastoreo que tenía el rancho en 2019 después de que a su oficina se le negara el acceso para inspeccionar las casi 2 millas cuadradas (5 kilómetros cuadrados) de tierras estatales arrendadas.

García Richard, en una carta enviada la semana pasada, pidió a las autoridades federales y a los fiscales estatales que garantizaran una investigación penal exhaustiva de las acusaciones relacionadas con el rancho. Calificó las acusaciones de “profundamente inquietantes”.

En 2019, tras la muerte de Epstein, una mujer identificada como Jane Doe declaró ante un tribunal que él había abusado de ella en el rancho Zorro en 2004, cuando ella tenía 15 años. La mujer recordó que se sentía pequeña e impotente, y describió cómo él la acostó en el suelo para que ella se enfrentara a todas las fotografías enmarcadas en su tocador de él sonriendo con celebridades y políticos ricos.

“La gente merece saber la verdad sobre lo que ocurrió en el rancho de Epstein y busca respuestas en los dirigentes”, afirmó García Richard en un comunicado.

