Demócratas aseguran pregunta sobre ciudadanía en el censo podría disuadir a inmigrantes de participar

Los planes de la Oficina del Censo de Estados Unidos de utilizar un cuestionario con una pregunta sobre ciudadanía como parte de su prueba práctica para el censo de 2030 podrían poner en peligro el recuento que se realiza una vez cada década y ahuyentar a los inmigrantes de participar, advirtieron el jueves los demócratas del Congreso.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes instaron a la Oficina del Censo a abandonar sus planes de utilizar el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que incluye la pregunta sobre la ciudadanía, y utilizar en su lugar un cuestionario tradicional del censo que la omita. Las pruebas sobre el terreno en Huntsville (Alabama) y Spartanburg (Carolina del Sur) comenzarán el mes que viene.

“La Administración Trump está arriesgando millones de dólares de los contribuyentes para aplicar políticas que podrían comprometer fatalmente el recuento de 2030 antes incluso de que comience”, escribieron en una carta al director en funciones de la Oficina del Censo, George Cook, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyo departamento supervisa la agencia estadística.

PUBLICIDAD

La Oficina del Censo y el Departamento de Comercio no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos en busca de comentarios.

La prueba de campo ofrece a la agencia estadística la oportunidad de aprender a contabilizar mejor las poblaciones que no se contaron en el último censo. El recuento determina cuántos escaños del Congreso y cuántos votos del Colegio Electoral obtiene cada estado, así como el reparto anual de $2,8000 millones en fondos federales. Entre los nuevos métodos que se están probando figura el uso de trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos para realizar tareas que antes realizaban los trabajadores del censo.

En las últimas semanas, la Oficina del Censo hizo públicos los planes para la prueba de 2026, en la que se utilizaría el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que formula una amplia gama de preguntas sobre los participantes, y se eliminaron otras cuatro ubicaciones previstas: Colorado Springs (Colorado), el oeste de Carolina del Norte, el oeste de Texas y tierras tribales en Arizona.

Un sobre con una carta del censo de Estados Unidos 2020 enviado por correo a un residente, el 5 de abril de 2020 en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya, archivo) (The Associated Press)

A los demócratas les preocupa que la pregunta sobre la ciudadanía en el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense que se está utilizando pueda dar lugar a un recuento insuficiente al disuadir de participar a los inmigrantes, incluidos los residentes legales.

“Muchos inmigrantes o ciudadanos en familias de estatus mixto, incluidos los titulares de tarjetas verdes y otros residentes permanentes legales, enfrentan el miedo, el caos y la incertidumbre sobre quién será el próximo objetivo de la Administración Trump para la desnaturalización y la deportación”, dijeron en su carta.

PUBLICIDAD

En su primer mandato, el presidente Donald Trump intentó sin éxito añadir una pregunta sobre ciudadanía al formulario del censo de 2020. El presidente republicano también firmó órdenes que habrían excluido a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos de las cifras utilizadas para repartir los escaños del Congreso entre los estados y ordenado la recopilación de datos sobre ciudadanía.

El intento de añadir la pregunta sobre la ciudadanía fue bloqueado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y ambas órdenes fueron anuladas cuando el demócrata Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, antes de que se publicaran las cifras del censo de 2020.