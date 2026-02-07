Propuesta de Donald Trump para incluir pregunta sobre ciudadanía en prueba del censo alarma a activistas

Los Ángeles- Defensores de los inmigrantes condenaron este viernes el plan del gobierno del presidente Donald Trump de incluir, en una prueba piloto del censo 2030 que se realizará en los próximos meses, una pregunta sobre el estatus migratorio de los encuestados.

La administración republicana reveló este jueves que incluirá en la prueba la controvertida pregunta, retomando un pedido de los republicanos para contabilizar a las personas dependiendo su estatus migratorio.

“Que no quepa duda: añadir una pregunta sobre la ciudadanía es un intento calculado para suprimir la participación latina y borrar a otras comunidades de color del mapa estadounidense”, advirtió en un comunicado la organización sin fines de lucro Voto Latino.

La asociación calificó el plan como “un ataque directo” que busca privar de recursos a los estados con poblaciones inmigrantes. Y añadió que la propuesta viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución que exige que se cuente a cada persona que vive en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

El año pasado Trump propuso realizar un censo en 2026 que excluyera a inmigrantes irregulares, en medio de su lucha por nuevos distritos electorales que favorezcan a los republicanos en el Congreso.

El mandatario reculó en su intento después que especialistas tacharon de “inconstitucional” el nuevo conteo, pues la Constitución estipula que el censo debe ocurrir cada 10 años -el próximo es en 2030- “contando el número entero de personas en cada estado”, de lo que entonces deriva la distribución de recursos federales y la representación electoral.

En su primer mandato, el republicano ya había intentado incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo que se realizó en 2020, pero los tribunales le impidieron hacerlo tras varias demandas.

Se espera que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que supervisa la Oficina del Censo, apoye el empeño de Trump en incluir la pregunta en los formularios finales del conteo de 2030.

Más de 68 millones de personas latinas viven en Estados Unidos, lo que representa casi una de cada cinco personas en el país. Sin embargo, se estima que un tercio de los hogares latinos corren un alto riesgo de no ser contabilizados en el Censo, debido principalmente al temor de que su información personal pueda ser compartida con agencias de control migratorio como ICE, según datos de Voto Latino.