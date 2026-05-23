Muere hombre tras caer del techo de una cancha en Bayamón
La Policía indicó que el perjudicado hacía trabajos en la estructura cuando ocurrió el incidente
23 de mayo de 2026 - 2:59 PM
Actualizado el 23 de mayo de 2026 - 3:37 PM
23 de mayo de 2026 - 2:59 PM
Actualizado el 23 de mayo de 2026 - 3:37 PM
Un hombre murió en la mañana del sábado tras caer al vacío mientras realizaba labores en la estructura superior de una cancha bajo techo en Bayamón.
Según el informe preliminar de la Policía, el incidente desgraciado fue reportado a las 8:24 a.m. en la cancha bajo techo de la urbanización El Cortijo, luego de que las autoridades recibieran una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una caída en el lugar.
Personal de la Policía Municipal localizó en la escena a Jesús A. Andino Guzmán, de 37 años.
De acuerdo con la Uniformada, Andino Guzmán realizaba labores en la parte superior de la estructura cuando pisó una plancha del techo y cayó al vacío.
Al lugar acudieron unidades de Rescate, personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos y paramédicos municipales, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.
El agente Alex Vázquez, adscrito a la División de Homicidios de Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y el fiscal Alberto Cruz asumieron la investigación.
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