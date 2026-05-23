Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre tras caer del techo de una cancha en Bayamón

La Policía indicó que el perjudicado hacía trabajos en la estructura cuando ocurrió el incidente

23 de mayo de 2026 - 2:59 PM

Updated At

Actualizado el 23 de mayo de 2026 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Al lugar acudieron unidades de Rescate, personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos municipales, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió en la mañana del sábado tras caer al vacío mientras realizaba labores en la estructura superior de una cancha bajo techo en Bayamón.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente desgraciado fue reportado a las 8:24 a.m. en la cancha bajo techo de la urbanización El Cortijo, luego de que las autoridades recibieran una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una caída en el lugar.

Personal de la Policía Municipal localizó en la escena a Jesús A. Andino Guzmán, de 37 años.

De acuerdo con la Uniformada, Andino Guzmán realizaba labores en la parte superior de la estructura cuando pisó una plancha del techo y cayó al vacío.

Al lugar acudieron unidades de Rescate, personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos y paramédicos municipales, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.

El agente Alex Vázquez, adscrito a la División de Homicidios de Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y el fiscal Alberto Cruz asumieron la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamónAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: