Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Multas y máquinas ocupadas: así terminó operativo en los kioscos de Luquillo

La intervención interagencial dejó $590 incautados y penalidades administrativas que suman $45,000

23 de mayo de 2026 - 11:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En estos trabajos, se contó con la cooperación de personal adscrito a la División Drogas Humacao, agentes de los Distritos de Luquillo, Fajardo y Ceiba, así como la Unidad K-9. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la División Drogas de Fajardo, en coordinación con la Comisión de Juegos, ocuparon nueve máquinas tragamonedas y expidieron multas administrativas que totalizan $45,000 en un operativo realizado en los icónicos kioscos de Luquillo.

RELACIONADAS

Según la Policía, las intervenciones se llevaron a cabo en la tarde del viernes en establecimientos ubicados no solo en el citado municipio, sino también en Ceiba.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades ocuparon una máquina en el kiosco #57, conocido como El Playero, donde se expidió una multa administrativa de $5,000.

Además, en el kiosco #59, San Miguel, se ocuparon dos máquinas y se emitió una multa administrativa de $10,000. Mientras, en el kiosco #60, La Roca Taína, las autoridades ocuparon seis máquinas y expidieron una multa administrativa de $30,000.

Durante el operativo, también se ocupó un total de $590 en efectivo y se expidieron tres boletos por violaciones a la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico.

En los trabajos participaron agentes de la División Drogas de Fajardo, con apoyo de personal adscrito a la División Drogas de Humacao, agentes de los distritos de Luquillo, Fajardo y Ceiba, así como la Unidad K-9.

Tags
Breaking NewsLuquilloCeibaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: