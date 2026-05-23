Multas y máquinas ocupadas: así terminó operativo en los kioscos de Luquillo

Agentes de la División Drogas de Fajardo, en coordinación con la Comisión de Juegos, ocuparon nueve máquinas tragamonedas y expidieron multas administrativas que totalizan $45,000 en un operativo realizado en los icónicos kioscos de Luquillo.

Según la Policía, las intervenciones se llevaron a cabo en la tarde del viernes en establecimientos ubicados no solo en el citado municipio, sino también en Ceiba.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades ocuparon una máquina en el kiosco #57, conocido como El Playero, donde se expidió una multa administrativa de $5,000.

Además, en el kiosco #59, San Miguel, se ocuparon dos máquinas y se emitió una multa administrativa de $10,000. Mientras, en el kiosco #60, La Roca Taína, las autoridades ocuparon seis máquinas y expidieron una multa administrativa de $30,000.

Durante el operativo, también se ocupó un total de $590 en efectivo y se expidieron tres boletos por violaciones a la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico.