Arrestan a uno de los más buscados de la zona de Aguadilla
Contra Miguel A. Ortiz Rosa pesaban dos órdenes de arresto con una fianza global de $225,000 por presunto maltrato y amenazas
23 de mayo de 2026 - 3:27 PM
23 de mayo de 2026 - 3:27 PM
Uno de los hombres que figuraba en la lista de los diez más buscados del área de Aguadilla por un caso de violencia doméstica fue capturado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.
Se trata de Miguel A. Ortiz Rosa, de 32 años, vecino Aguadilla, contra quien pesaban dos órdenes de arresto por cargos de maltrato y amenaza bajo la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica.
De acuerdo con la investigación, los hechos por los cuales era buscado ocurrieron en fechas separadas, el 14 de diciembre de 2021 y el 25 de mayo de 2025, cuando, presuntamente, el imputado empleó fuerza física y realizó amenazas de muerte contra su expareja.
La Uniformada confirmó que el imputado fue detenido por el agente Roysell Santiago Torres, bajo la supervisión de la sargento Stephanie Carrión Valentín y la dirección del teniente Pedro Ramos Adorno.
Tras el arresto, Ortiz Rosa fue llevado ante el juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla. Al no prestar la fianza de $225,000, fue ingresado en la Institución Correccional 676 en Ponce.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: