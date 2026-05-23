Arrestan a uno de los más buscados de la zona de Aguadilla

Uno de los hombres que figuraba en la lista de los diez más buscados del área de Aguadilla por un caso de violencia doméstica fue capturado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.

Se trata de Miguel A. Ortiz Rosa, de 32 años, vecino Aguadilla, contra quien pesaban dos órdenes de arresto por cargos de maltrato y amenaza bajo la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica.

De acuerdo con la investigación, los hechos por los cuales era buscado ocurrieron en fechas separadas, el 14 de diciembre de 2021 y el 25 de mayo de 2025, cuando, presuntamente, el imputado empleó fuerza física y realizó amenazas de muerte contra su expareja.

La Uniformada confirmó que el imputado fue detenido por el agente Roysell Santiago Torres, bajo la supervisión de la sargento Stephanie Carrión Valentín y la dirección del teniente Pedro Ramos Adorno.