La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía.

1 / 4 Duro golpe en Toa Alta: cae “Wassa” con presunto arsenal, drogas y $268,000 en efectivo

Duro golpe en Toa Alta: cae “Wassa” con presunto arsenal, drogas y $268,000 en efectivo. La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía.

1 / 4 | Duro golpe en Toa Alta: cae “Wassa” con presunto arsenal, drogas y $268,000 en efectivo. La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía. - Suministrada

Lo que comenzó como una investigación confidencial terminó en un operativo explosivo que dejó el saldo de un hombre arrestado y la ocupación de drogas, potentes armas de fuego y miles de dólares en efectivo en el pueblo de Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón arrestaron a Harold Borrero Borrero, alias “Wassa”, durante un allanamiento realizado en la noche del miércoles en la urbanización Ciudad Jardín III, del mencionado municipio.

La intervención, ejecutada bajo la supervisión del inspector José “Joey” Fontánez y como parte de la iniciativa impulsada por el superintendente de la Policía, Joseph González, convirtió una tranquila calle en el escenario de un amplio despliegue policiaco.

Según información preliminar, las autoridades llegaron hasta una residencia en la calle Sauco con una orden de registro y allanamiento. Al entrar, encontraron un inventario que evidencia la magnitud de la operación ilegal que, presuntamente, se manejaba desde el lugar.

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Dentro de la vivienda supuestamente fueron ocupados seis kilos de cocaína, 41 bolsas adicionales de la misma droga, una libra de marihuana y 1,148 cápsulas de crack. Además, los agentes confiscaron dos rifles, un chaleco antibalas y un vehículo Ford Taurus.

Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención de los agentes en la escena fue el dinero ocupado: $268,722 en efectivo en diferentes denominaciones, confirmó la Uniformada.

El arrestado permanece bajo custodia en espera de la posible radicación de cargos durante el día de hoy.

Las autoridades también confirmaron que estarán consultando el caso con agencias federales, incluyendo la Administración para el Control de Drogas (DEA), debido al volumen de droga y dinero ocupado.

Cabe destacar que el arrestado ya había enfrentado procesos judiciales anteriormente, junto a otro individuo, por su presunta implicación en el robo de $511,000 de Santa Juanita Gas en Toa Alta, según reportes de medios de comunicación de la época.