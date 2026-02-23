Arrestan a Peter Mandelson, exembajador de Reino Unido, en pesquisa por vínculos con Jeffrey Epstein

1 / 29 La caída del expríncipe Andrew: 35 años de escándalos en la familia real

Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrew ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.

The Associated Press