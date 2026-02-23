Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestan a Peter Mandelson, exembajador de Reino Unido, en pesquisa por vínculos con Jeffrey Epstein

La detención se da cuatro días después de la del expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor

23 de febrero de 2026 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, se vio obligado a dimitir como miembro de los Lores por su amistad con el difunto delincuente sexual. (Carl Court)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La policía británica arrestó el lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, en el marco de una investigación por conducta indebida derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La policía investiga a Mandelson por documentos que sugieren que transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace aproximadamente quince años. No enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida.

Su arresto se produce cuatro días después de que Andrew Mountbatten-Windsor, el ex Príncipe Andrés, fuera arrestado bajo sospecha de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein.

Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre después de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Cuando surgieron más detalles en documentos publicados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la policía abrió una investigación penal.

