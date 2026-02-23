Arrestan a Peter Mandelson, exembajador de Reino Unido, en pesquisa por vínculos con Jeffrey Epstein
La detención se da cuatro días después de la del expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor
23 de febrero de 2026 - 1:17 PM
La policía británica arrestó el lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, en el marco de una investigación por conducta indebida derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein.
La Policía Metropolitana de Londres informó que “agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público” en una dirección del norte de Londres.
No mencionó el nombre de Mandelson, de acuerdo con la práctica habitual de la policía británica, pero el sospechoso en el caso ha sido identificado previamente como Mandelson.
La policía investiga a Mandelson por documentos que sugieren que transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace aproximadamente quince años. No enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida.
Su arresto se produce cuatro días después de que Andrew Mountbatten-Windsor, el ex Príncipe Andrés, fuera arrestado bajo sospecha de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein.
Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre después de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Cuando surgieron más detalles en documentos publicados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la policía abrió una investigación penal.
