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Gigi Hadid reacciona tras aparecer en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me enferma el estómago”

La famosa modelo negó cualquier tipo de cercanía con el fallecido empresario

6 de abril de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gigi Hadid (Andy Kropa)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo Gigi Hadid reaccionó luego de que su nombre y el de su hermana, Bella Hadid, aparecieran en documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein.

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En un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, Hadid no sólo se dijo sumamente afectada por la situación, sino que negó cualquier tipo de cercanía con el fallecido empresario, convicto por abusar sexualmente de cientos de niñas y mujeres.

“Me enferma el estómago. Es horrible leer que alguien a quien nunca has conocido hable de ti de esa manera… Nunca en mi vida conocí a ese monstruo”, escribió.

La reacción de la modelo llegó después de que una usuaria la cuestionara por su silencio tras aparecer en los llamados “Archivos Epstein”; sin embargo, Hadid aseguró que si prefirió callar fue para no quitarle foco al caso:

“Que mi nombre aparezca en esos archivos es perturbador, y quiero dejar claro de forma inequívoca que nunca he tenido ninguna afiliación con ese repugnante ser humano”, agregó.

La modelo además explicó su trayectoria para deslindarse de cualquier versión que la acerque a Epstein: “Mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro. Mi mamá me llevó a reuniones con agencias en Nueva York, firmé con IMG en 2012 y he trabajado duro desde entonces”.

Fue a principio de año, tras una publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando se dio a conocer que las hermanas eran mencionadas en un par de correos electrónicos de Epstein.

De acuerdo con los reportes, los emails datan de 2015 y se trata de una conversación en la que el empresario, y una persona desconocida, cuestionan cómo es que las Hadid alcanzaron el éxito en la industria de la moda.

Cabe destacar que las declaraciones de la supermodelo fueron eliminadas minutos después de su publicación; sin embargo, el tiempo que estuvieron visibles fue suficiente para que los usuarios las capturaran y se viralizaran en plataformas.

Tags
Gigi HadidJeffrey Epstein
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