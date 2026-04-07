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Donald Trump despeja su agenda pública antes de cumplirse su ultimátum a Irán

El presidente de Estados Unidos dijo que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”

7 de abril de 2026 - 1:04 PM

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El presidente Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no prevé aparecer este martes en actos públicos mientras la atención internacional se centra en la Casa Blanca, a solo horas de que se cumpla el ultimátum que el mandatario ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Trump pasará casi todo el día en “tiempo ejecutivo”, según la agenda oficial compartida por su Oficina de Prensa, que también incluye una reunión sobre políticas públicas en el Despacho Oval y una cena con el embajador estadounidense en la India, ambas de momento sin acceso a la prensa.

El encuentro con el jefe de la misión norteamericana en Nueva Delhi está previsto a las 19:00 hora local (23:00 GMT), una hora antes de que termine el plazo dado por el presidente a Teherán para que desbloquee el paso por la vía estratégica de crudo, interrumpido por el país persa como represalia a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

Este lunes, Trump ofreció una extensa rueda de prensa de más de una hora en la Casa Blanca sobre la situación del conflicto. Antes de eso respondió preguntas de los periodistas asistentes a un evento de Pascua en la residencia oficial.

Trump advirtió hoy primera hora que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás” a través de un mensaje en su red Truth Social.

Poco después de este mensaje, Irán habría suspendido las negociaciones con Estados Unidos, informando al mediador Pakistán de que ya no participará en conversaciones para un alto el fuego, según tres altos funcionarios iraníes citados por la cadena CNN.

Estados Unidos e Israel intensificaron este martes los ataques en un esfuerzo por obligar a Irán a abrir el estrecho de Ormuz, sin que estén logrando su objetivo y ahora con las negociaciones suspendidas.

Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, preguntado este martes por si hay opción de que Irán vuelva a las conversaciones, se limitó a adelantar: “Tendremos más noticias al respecto más tarde hoy”.

Rubio, que recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en Washington, no respondió a periodistas que le preguntaron si es un crimen de guerra el exterminar “a toda una civilización” tal y como Trump escribió en su red social.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, - sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONGs.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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