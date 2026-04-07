Donald Trump amenaza a Irán: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, en referencia a Irán.

“No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá“, aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

“Ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", agregó.

Ataques aéreos impactaron dos puentes y una estación de tren en Irán el martes, y funcionarios iraníes instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas, mientras el presidente estadounidense emitía sus nuevas amenazas si Teherán no cumple con su último plazo para que la República Islámica acepte un acuerdo que incluya la reapertura del crucial estrecho de Ormuz.

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Trump había extendido plazos anteriores, pero sugirió que el fijado para las 8:00 p.m. en Washington era definitivo, y la retórica de ambas partes alcanzó un punto álgido, dejando a los iraníes en vilo.

Trump amenazó con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite que se reanude completamente el tráfico en el estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz. El presidente de Irán afirmó que 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarias para luchar.

No estaba claro si los últimos ataques aéreos estaban relacionados con la amenaza de Trump de atacar puentes. Al menos dos de los objetivos estaban conectados a la red ferroviaria iraní, que Israel había indicado previamente que podría atacar. Israel ha intensificado sus ataques, que según afirma, buscan asestar un golpe a la economía iraní.

Irán, por su parte, disparó contra Israel y Arabia Saudí, provocando el cierre temporal de un importante puente.

Aunque Irán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio en el aire, su asfixia en el estrecho está causando importantes daños a la economía mundial y aumentando la presión sobre Trump tanto en casa como en el extranjero para encontrar una salida al enfrentamiento.

Funcionarios involucrados en los esfuerzos diplomáticos dijeron que las conversaciones estaban en curso - pero Irán ha rechazado la última propuesta estadounidense, y no estaba claro si un acuerdo llegaría a tiempo para evitar los ataques amenazados de Trump. Líderes mundiales y expertos advirtieron de que ataques tan destructivos como los amenazados por Trump podrían constituir un crimen de guerra.

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A medida que se acerca la fecha límite, aumenta la retórica.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver nunca más”, si no se llega a un acuerdo, dijo Trump en un post el martes por la mañana, al tiempo que mantenía abierta la posibilidad de una salida, diciendo que “tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder.”

Anteriormente, el funcionario iraní Alireza Rahimi emitió un mensaje de vídeo en el que pedía a “todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y universitarios y a sus profesores” que formaran cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

En el pasado, los iraníes han formado cadenas humanas alrededor de instalaciones nucleares en momentos de máxima tensión con Occidente. Esta vez, sin embargo, no estaba claro quién acudiría a la llamada y, al parecer, una importante central eléctrica de Teherán había sido cerrada por motivos de seguridad en el momento en que iba a comenzar la manifestación.

El presidente Masoud Pezeshkian publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a las campañas de los medios de comunicación estatales y de mensajes de texto en las que se instaba a la gente a presentarse voluntariamente para luchar -y dijo que él se uniría a ellos-, mientras que un general de la paramilitar Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a vigilar los puestos de control.

La Guardia, por su parte, advirtió de que Irán “privará a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años” y ampliará sus ataques por toda la región del Golfo si Trump cumple su amenaza.

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En Teherán, el ambiente era sombrío. Un joven profesor dijo que muchos opositores al sistema islámico de Irán esperaban que los ataques de Trump lo derrocaran rápidamente.

Ahora, a medida que la guerra se prolonga, teme que los ataques estadounidenses e israelíes extiendan el caos. “Si no tenemos Internet, ni electricidad, ni agua, ni gas, volveremos a la Edad de Piedra, como dijo Trump”, dijo a The Associated Press, hablando de forma anónima por su seguridad.

La amenaza de Trump provoca advertencias de crímenes de guerra

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se unió al creciente coro de voces internacionales y pidió contención, afirmando que los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y energéticas “están prohibidos por las reglas de la guerra, el derecho internacional”.

“Desencadenarían sin duda una nueva fase de escalada, de represalias, que arrastraría a la región y a la economía mundial a un círculo vicioso”, declaró el ministro en la cadena de televisión France Info.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también advirtió a Estados Unidos de que los ataques contra infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional, según su portavoz.