Donald Trump ha retrasado repetidamente los plazos para Irán: aquí un recuento de los cambios de fecha

Washington - El presidente Donald Trump ha retrasado del lunes al martes el plazo para que Irán llegue a un acuerdo o abra el estrecho de Ormuz, el último de varios retrasos en los plazos, y ha amenazado con que sin acuerdo “el infierno reinará sobre ellos.”

El plazo anterior de Trump era el 23 de marzo, pero cambió varias veces en las semanas siguientes, ya que Trump osciló entre acaloradas amenazas, retrasos anunciados y proclamaciones de que las negociaciones iban bien, a veces en la misma declaración.

Irán rechazó la última propuesta de alto el fuego, según informó el lunes la agencia de noticias estatal IRNA. Poco después, Trump lanzó una ominosa advertencia a Irán si no capitulaba, y sugirió que el plazo de las 8:00 p.m. del martes era definitivo.

“No tendrán puentes. No tendrán centrales eléctricas. No tendrán nada”, dijo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Estados Unidos de que los ataques contra infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional, según su portavoz. Trump, en declaraciones a los periodistas, dijo que no le preocupa “en absoluto” cometer crímenes de guerra con esos ataques.

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Estos son algunos de los plazos y amenazas de Trump, y lo que ocurrió después.

Un ultimátum sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El 21 de marzo, Trump publicó en Truth Social que si Irán no “ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 HORAS a partir de este momento exacto, los Estados Unidos de América golpearán y destruirán sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS.”

Irán tenía hasta la noche del 23 de marzo.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Entonces, 12 horas antes de la fecha límite, Trump se dirigió a Truth Social para compartir las buenas noticias: que ambos países habían mantenido conversaciones productivas para concluir el conflicto.

“HE ORDENADO AL DEPARTAMENTO DE GUERRA QUE SUSPENDA TODOS LOS ATAQUES MILITARES CONTRA LAS CENTRALES E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS IRANÍES DURANTE UN PERÍODO DE CINCO DÍAS”, escribió, añadiendo que estaba sujeto al éxito de las conversaciones.

Eso retrasó el plazo hasta el final de esa semana.

Una amenaza contra las plantas desalinizadoras

Antes de la fecha límite, el 26 de marzo, Trump redobló sus amenazas sobre la Verdad Social: “Será mejor que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será bonito!”

Pero ese mismo día amplió el plazo otros 10 días, hasta el 6 de abril a las 8:00 p.m., y dijo en Truth Social que las negociaciones “iban muy bien”.

El 30 de marzo, Trump emitió una declaración mixta: celebrando los avances en las conversaciones con Irán al tiempo que ampliaba su amenaza de bombardeo si no se alcanzaba un acuerdo “en breve”, añadiendo que “probablemente se alcanzará”.

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“Concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos e isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!)”, escribió.

No está claro lo pronto que “en breve” significaba para Trump, pero no se llegó a un acuerdo mientras se acercaba la fecha límite.

Una amenaza llena de improperios para atacar centrales eléctricas y puentes

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRATO DE HORMUZ”, dijo Trump en un post de Truth Social el sábado. “El tiempo se está acabando: 48 horas antes de que todo el infierno reine sobre ellos”.

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A medida que se acercaba la fecha límite, sus mensajes habían redoblado sus amenazas hasta el domingo, cuando Trump volvió a apretar el plazo en un mensaje lleno de improperios.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas, y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el F---in’ Strait, bastardos locos, o vivirán en el infierno”, dijo Trump en Truth Social, seguido de otro post que especificaba las 8:00 p.m. como fecha límite.

Trump sugirió entonces el lunes que el plazo del martes sería definitivo, diciendo que ya había dado a Irán suficientes prórrogas.

“Se puede acabar con todo el país en una noche, y esa noche puede ser mañana por la noche”, dijo Trump. “Tenemos un plan, debido al poder de nuestro ejército, en el que cada puente en Irán será diezmado mañana a las 12 de la noche”.

¿Qué sigue para la diplomacia con Irán?

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, dijo que Irán ya no confía en la administración Trump después de que Estados Unidos bombardeara a la República Islámica en dos ocasiones durante rondas de conversaciones anteriores.

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“Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no nos volverán a atacar”, declaró a The Associated Press.

Un funcionario regional implicado en las conversaciones afirmó que los esfuerzos no habían fracasado. “Seguimos hablando con ambas partes”, dijo, hablando bajo condición de anonimato para hablar de la diplomacia a puerta cerrada.

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