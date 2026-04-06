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Donald Trump querría “quedarse con el petróleo” de Irán, pero dice que Estados Unidos pide el fin de guerra

El mandatario contestó las preguntas de los medios durante una conferencia en Casa Blanca

6 de abril de 2026 - 5:08 PM

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Trump amenazó este domingo de nuevo a Irán con desatar “el infierno” si no reabren el estrecho de Ormuz antes del martes. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que le gustaría “quedarse con el petróleo” de Irán, pero que los estadounidenses prefieren que la guerra termine.

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“Quedarme con el petróleo, porque está ahí para tomarlo. Lamentablemente, el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa”, afirmó el mandatario en los jardines de la Casa Blanca al ser preguntado sobre qué opción elegiría ahora mismo sobre la guerra contra la república islámica.

“Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero”, insistió Trump en un acto relacionado con el Lunes de Pascua que se ha celebrado horas antes de que tenga programado comparecer ante la prensa para hablar sobre la contienda, incluido el ultimátum que ha dado a Irán y que ha extendido hasta las 8:00 p.m. del martes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de X, que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de Oriente Medio en la sala de prensa de la oficina presidencial.

Trump amenazó este domingo de nuevo a Irán con desatar “el infierno” si no reabren el estrecho de Ormuz antes del martes.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

El mandatario dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!”, escribió en su red social Truth Social Trump, que a su vez ha indicado que sería posible un acuerdo con Teherán antes del martes.

Por su parte, Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, según informó este lunes la agencia estatal IRNA.

La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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