Donald Trump querría “quedarse con el petróleo” de Irán, pero dice que Estados Unidos pide el fin de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que le gustaría “quedarse con el petróleo” de Irán, pero que los estadounidenses prefieren que la guerra termine.

“Quedarme con el petróleo, porque está ahí para tomarlo. Lamentablemente, el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa”, afirmó el mandatario en los jardines de la Casa Blanca al ser preguntado sobre qué opción elegiría ahora mismo sobre la guerra contra la república islámica.

“Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero”, insistió Trump en un acto relacionado con el Lunes de Pascua que se ha celebrado horas antes de que tenga programado comparecer ante la prensa para hablar sobre la contienda, incluido el ultimátum que ha dado a Irán y que ha extendido hasta las 8:00 p.m. del martes.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de X, que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de Oriente Medio en la sala de prensa de la oficina presidencial.

Trump amenazó este domingo de nuevo a Irán con desatar “el infierno” si no reabren el estrecho de Ormuz antes del martes.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

El mandatario dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!”, escribió en su red social Truth Social Trump, que a su vez ha indicado que sería posible un acuerdo con Teherán antes del martes.

Por su parte, Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, según informó este lunes la agencia estatal IRNA.