Fin de semana ventoso y seco: alertan sobre riesgo de rápida propagación de incendios
Concentraciones que van de moderadas a localmente altas de polvo del Sahara persistirán en la región
10 de julio de 2026 - 9:41 AM
10 de julio de 2026 - 9:41 AM
Puerto Rico permanecerá bajo condiciones ventosas, brumosas y más secas de lo normal durante el fin de semana, un patrón que elevará el riesgo de propagación de incendios forestales, particularmente en municipios del sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Según la depedencia federal, una masa de aire relativamente seca y concentraciones de moderadas a localmente altas de polvo del Sahara persistirán en la región hasta la mañana del domingo.
Como resultado, se anticipan cielos brumosos, temperaturas sobre lo normal y poca actividad de lluvia.
Aunque existe un riesgo limitado de calor, algunas zonas urbanas y costeras podrían registrar condiciones calurosas capaces de afectar a poblaciones vulnerables.
La combinación de ráfagas de viento, baja humedad y vegetación cada vez más seca también favorecerá un riesgo elevado de propagación de incendios forestales.
Ante ese panorama, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones adicionales durante cualquier actividad que pueda producir llamas o chispas, y a seguir las recomendaciones de seguridad contra incendios.
El SNM agregó que a partir de la tarde y noche del domingo, aumentará gradualmente la humedad asociada con una onda tropical que se acerca a la región.
Este cambio podría generar un leve aumento en los aguaceros.
Sin embargo, no se espera lluvia intensa ni actividad de tronadas, por lo que el riesgo de inundaciones permanecerá bajo.
El SNM además mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico y el mar Caribe debido al oleaje y los vientos fuertes.
También prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico y las demás islas de la región.
Bajo este nivel de riesgo, pueden desarrollarse corrientes capaces de poner en peligro la vida, particularmente en playas expuestas al oleaje.
Las autoridades recomendaron nadar únicamente cerca de salvavidas, optar por playas protegidas cuando sea posible y evitar entrar al agua cuando las condiciones parezcan inseguras.
Los bañistas también deben seguir las indicaciones de las autoridades y la señalización colocada en las playas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: