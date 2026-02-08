Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer y hombre resultan heridos tras tiroteo en Ponce

La Policía también investiga una balacera que dejó un herido en Cabo Rojo

8 de febrero de 2026 - 6:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Todos los heridos fueron transportados a instituciones hospitalarias. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos tiroteos con heridos fueron reportados con pocos minutos de diferencia en la madrugada de hoy, domingo, en Ponce y Cabo Rojo.

El primero de los dos casos habría ocurrido a eso de las 12:56 a.m., en la carretera PR-101 en Cabo Rojo, frente a la estatua de Ramón Emeterio Betances.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con heridas de bala. No se precisó de inmediato su condición.

Por otro lado, en un caso reportado por separado, la Policía fue alertada sobre otro incidente que habría sucedido a eso de la 1:50 a.m., en la calle 10 de Ponce, en dirección a Mercedita.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre y una mujer heridos de bala, por lo que fueron transportados a un hospital. No se detalló la condición de ambos.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
