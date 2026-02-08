Mujer y hombre resultan heridos tras tiroteo en Ponce

Dos tiroteos con heridos fueron reportados con pocos minutos de diferencia en la madrugada de hoy, domingo, en Ponce y Cabo Rojo.

El primero de los dos casos habría ocurrido a eso de las 12:56 a.m., en la carretera PR-101 en Cabo Rojo, frente a la estatua de Ramón Emeterio Betances.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con heridas de bala. No se precisó de inmediato su condición.

Por otro lado, en un caso reportado por separado, la Policía fue alertada sobre otro incidente que habría sucedido a eso de la 1:50 a.m., en la calle 10 de Ponce, en dirección a Mercedita.