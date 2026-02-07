En calle Loíza: arrestan a sospechoso de lanzar piedras contra vitrinas de 12 comercios

Un hombre de 36 años fue arrestado por agentes municipales tras presuntamente lanzar piedras contra las vitrinas de 12 comercios ubicados en distintos puntos de la concurrida calle Loíza, en San Juan.

De acuerdo con la información suministrada por el Municipio, los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m., cuando el individuo, residente en San Juan, presuntamente ocasionó daños a la propiedad en varios establecimientos del área.

“La seguridad en la ciudad capital es una prioridad. Nuestra Policía Municipal atendió este incidente y mantiene acciones para proteger a comerciantes, residentes y visitantes, así como para reforzar la vigilancia en áreas comerciales y turísticas”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo al informar sobre el arresto realizado la noche del viernes.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, indicó que los agentes continúan recopilando videos de los comercios afectados y documentando la evidencia necesaria para el proceso investigativo.

Entre los negocios impactados se encuentran Kentucky Fried Chicken, Walgreens, Rental Center, McDonald’s, El Tap Cocina Bar, Roof Yard, Ice Cream, Vita Sport, Condado Fitness, Exclusive Lounge, Vice Versa e Imperfecto.