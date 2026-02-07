Joven sufre herida en el rostro tras tiroteo durante robo de motora en Toa Alta

Un joven resultó con una herida leve en el rostro por fragmentos de proyectil de bala luego de que unos asaltantes armados abrieran fuego en medio de un robo de una motora en Toa Alta.

Según la Policía, los hechos ocurrieron la noche del viernes en el barrio Quebrada Cruz, en la carretera PR-165, frente a una pizzería.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante indicó que se encontraba en el establecimiento cuando se percató de que dos individuos enmascarados, uno de ellos portando un arma de fuego, manipulaban su motora Yamaha YZ250F azul (tablilla 276182), que estaba estacionada frente al negocio.

El perjudicado entonces intentó evitar el robo, pero uno de los sospechosos realizó varios disparos. Acto seguido, los individuos se apropiaron de la motora y huyeron en un vehículo Kia Soul gris que los esperaba en las inmediaciones.

Tras el incidente, la Policía indicó que el joven lesionado rechazó recibir asistencia médica al manifestar que se encontraba bien.

Además, un vehículo Hyundai Venue blanco y la estructura de la pizzería resultaron con daños por impactos de bala.

En la escena se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres.