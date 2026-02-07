Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven sufre herida en el rostro tras tiroteo durante robo de motora en Toa Alta

Los sospechosos dispararon cuando el dueño de la motocicleta intentó impedir que se la llevaran

7 de febrero de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además, un vehículo Hyundai Venue blanco y la estructura de la pizzería resultaron con daños por impactos de bala. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven resultó con una herida leve en el rostro por fragmentos de proyectil de bala luego de que unos asaltantes armados abrieran fuego en medio de un robo de una motora en Toa Alta.

RELACIONADAS

Según la Policía, los hechos ocurrieron la noche del viernes en el barrio Quebrada Cruz, en la carretera PR-165, frente a una pizzería.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante indicó que se encontraba en el establecimiento cuando se percató de que dos individuos enmascarados, uno de ellos portando un arma de fuego, manipulaban su motora Yamaha YZ250F azul (tablilla 276182), que estaba estacionada frente al negocio.

El perjudicado entonces intentó evitar el robo, pero uno de los sospechosos realizó varios disparos. Acto seguido, los individuos se apropiaron de la motora y huyeron en un vehículo Kia Soul gris que los esperaba en las inmediaciones.

Tras el incidente, la Policía indicó que el joven lesionado rechazó recibir asistencia médica al manifestar que se encontraba bien.

Además, un vehículo Hyundai Venue blanco y la estructura de la pizzería resultaron con daños por impactos de bala.

En la escena se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja lidera la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
