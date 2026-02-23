Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer habría prendido fuego a un hombre en Bayamón

En el suceso, además, resultó herida una menor de 13 años

23 de febrero de 2026 - 3:41 PM

Updated At

Actualizado el 23 de febrero de 2026 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio ya fue extinguido por los bomberos y prontamente iniciaría el proceso de investigación para determinar qué ocurrió exactamente. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer presuntamente prendió fuego a un hombre de 72 años en una residencia localizada en la urbanización Villa Aurora, del sector Lomas Verdes, en Bayamón.

Según el teniente Juan Vázquez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, “a las 2:00 p.m. una llamada al precinto de Bayamon Sur alegó que una persona llegó y sin mediar palabras le pegó fuego a una persona”.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a una mujer sentada frente a la residencia con las manos quemadas, quien habría confesado los hechos.

Dentro de la casa, los agentes hallaron a un hombre de 72 años con quemaduras en todo su cuerpo. El individuo fue llevado en estado crítico a un hospital.

También resultó con heridas leves una menor de 13 años.

Un informe de la Policía detalló que en la llamada, la querellante alegó que su hija, una paciente de salud mental, se encontraba ansiosa fuera de su residencia, pero que no se atrevía a dejarla entrar por miedo a que se atrincherara en uno de los cuartos.

Posteriormente, la mujer presuntamente provocó un incendio en los predios de la casa.

El Negociado de Bomberos logró extinguir el fuego, confirmó una portavoz de prensa.

La sospechosa se encuentra bajo custodia de la Policía, y Vázquez explicó que ahora se procederá a un proceso de entrevistas y posteriormente se discutirá con la fiscalía una posible radicación de cargos.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

