Suscriptores
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Intentarán remover la barcaza encallada el martes en horas de la madrugada

De no ser posible, habría otra oportunidad temprano el miércoles

23 de febrero de 2026 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación.“Para hacer el intento de movimiento hay que esperar a que las condiciones marítimas estén más favorables y vamos a tener que esperar un período de mareas altas para que eso ayude al levantamiento”, explicó el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, en llamada telefónica con El Nuevo Día. Con el mismo dron, la Guardia Costera pretende identificar arrecifes de coral en la zona para saber si hay que tomar otras medidas de mitigación, ya sea removerlos o presentar otras alternativas.
1 / 7 | Intentarán remover la barcaza encallada el martes en horas de la madrugada. La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación. - Suministradas
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
alex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades llevarán a cabo en la madrugada de mañana, martes, el primer intento para remover la barcaza que encalló en la entrada de la Bahía de San Juan, frente al castillo San Felipe del Morro.

Así lo informó la Guardia Costera, junto con otras agencias y entidades, durante una conferencia de prensa.

Los oficiales indicaron que intentarán aprovechar el aumento en la marea, a eso de las 2:45 a.m., para halarla con varios botes.

De no ser posible la remoción, la Guardia Costera indicó que intentará nuevamente en la madrugada del miércoles.

En ese momento, cerrará la ventana de 24 horas de condiciones favorables. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que, posteriormente, durante el miércoles, las condiciones marítimas se deteriorarán con la llegada de una marejada desde el norte.

El plan de “salvamento” de la barcaza fue aprobado por la Guardia Costera y otros componentes del comando unificado de la emergencia.

El plan incluye evaluar si la barcaza puede ser trasladada a un muelle para reparaciones o, si vieran que corre peligro de hundirse, sería movida afuera de la bahía para evitar que afecte el canal de navegación por donde llega más del 80% de los alimentos de Puerto Rico.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
