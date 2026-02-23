Intentarán remover la barcaza encallada el martes en horas de la madrugada
De no ser posible, habría otra oportunidad temprano el miércoles
23 de febrero de 2026 - 11:05 AM
Las autoridades llevarán a cabo en la madrugada de mañana, martes, el primer intento para remover la barcaza que encalló en la entrada de la Bahía de San Juan, frente al castillo San Felipe del Morro.
Así lo informó la Guardia Costera, junto con otras agencias y entidades, durante una conferencia de prensa.
Los oficiales indicaron que intentarán aprovechar el aumento en la marea, a eso de las 2:45 a.m., para halarla con varios botes.
De no ser posible la remoción, la Guardia Costera indicó que intentará nuevamente en la madrugada del miércoles.
En ese momento, cerrará la ventana de 24 horas de condiciones favorables. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que, posteriormente, durante el miércoles, las condiciones marítimas se deteriorarán con la llegada de una marejada desde el norte.
El plan de “salvamento” de la barcaza fue aprobado por la Guardia Costera y otros componentes del comando unificado de la emergencia.
El plan incluye evaluar si la barcaza puede ser trasladada a un muelle para reparaciones o, si vieran que corre peligro de hundirse, sería movida afuera de la bahía para evitar que afecte el canal de navegación por donde llega más del 80% de los alimentos de Puerto Rico.
