1 / 7 Intentarán remover la barcaza encallada el martes en horas de la madrugada

La remoción de la barcaza Defiant, que encalló el pasado lunes, 9 de febrero, frente al Castillo San Felipe del Morro, se extenderá “el tiempo que necesite” o hasta que las condiciones del tiempo favorezcan la operación.

Suministradas