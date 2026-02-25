Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece septuagenario que resultó con quemaduras luego de que le prendieran fuego en Bayamón

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la urbanización Villa Aurora, del sector Lomas Verdes

25 de febrero de 2026 - 11:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
En el incidente, también resultó con heridas leves una menor de 13 años.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El hombre de 72 años que resultó con quemaduras luego de que una mujer le prendiera fuego en una residencia el lunes, en Bayamón, falleció durante la mañana de este miércoles.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Los hechos ocurrieron en la urbanización Villa Aurora, del sector Lomas Verdes.

En ese momento, el teniente Juan Vázquez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, informó que “a las 2:00 p.m. una llamada al precinto de Bayamón Sur alegó que una persona llegó y sin mediar palabras le pegó fuego a una persona”.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a una mujer sentada frente a la residencia con las manos quemadas. Según la Policía, la fémina habría confesado los hechos.

Dentro de la casa, los agentes hallaron a un hombre de 72 años con quemaduras en todo su cuerpo. El individuo fue llevado en estado crítico a un hospital, donde finalmente falleció esta mañana.

De momento, las autoridades no han identificado a la víctima.

En el incidente, también resultó con heridas leves una menor de 13 años.

Un informe de la Policía detalló que, en la llamada, la querellante alegó que su hija, paciente de salud mental y quien habría sido la victimaria en este caso, se encontraba ansiosa fuera de su residencia, pero que no se atrevía a dejarla entrar por miedo a que se atrincherara en uno de los cuartos.

Posteriormente, la mujer habría provocado el incendio en los predios de la casa.

Tras el incidente, fue detenida en el lugar por las autoridades.

Tags
Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: