Fallece septuagenario que resultó con quemaduras luego de que le prendieran fuego en Bayamón

El hombre de 72 años que resultó con quemaduras luego de que una mujer le prendiera fuego en una residencia el lunes, en Bayamón, falleció durante la mañana de este miércoles.

Así lo confirmó a El Nuevo Día el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Los hechos ocurrieron en la urbanización Villa Aurora, del sector Lomas Verdes.

En ese momento, el teniente Juan Vázquez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, informó que “a las 2:00 p.m. una llamada al precinto de Bayamón Sur alegó que una persona llegó y sin mediar palabras le pegó fuego a una persona”.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a una mujer sentada frente a la residencia con las manos quemadas. Según la Policía, la fémina habría confesado los hechos.

PUBLICIDAD

Dentro de la casa, los agentes hallaron a un hombre de 72 años con quemaduras en todo su cuerpo. El individuo fue llevado en estado crítico a un hospital, donde finalmente falleció esta mañana.

De momento, las autoridades no han identificado a la víctima.

En el incidente, también resultó con heridas leves una menor de 13 años.

Un informe de la Policía detalló que, en la llamada, la querellante alegó que su hija, paciente de salud mental y quien habría sido la victimaria en este caso, se encontraba ansiosa fuera de su residencia, pero que no se atrevía a dejarla entrar por miedo a que se atrincherara en uno de los cuartos.

Posteriormente, la mujer habría provocado el incendio en los predios de la casa.