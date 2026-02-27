Radican 10 cargos en ausencia contra hombre imputado de asesinar a empleado del Municipio de Ceiba

El juez Rocky Rivera López, del Tribunal de Fajardo, encontró este viernes causa para arresto contra Samuel Hernández Ventura, imputado en ausencia de asesinar a José Luis Ortiz Peña en hechos registrados el 26 de febrero en Ceiba.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Hernández Ventura enfrenta cargos por asesinato en primer grado y múltiples violaciones a la Ley de Armas.

La agencia añadió que los fiscales Ramsés Aguayo Hiraldo y Félix Sánchez Pizarro formularon los cargos en ausencia contra Hernández Ventura.

Tras analizar la prueba desfilada, Rivera López encontró causa para arresto en todos los cargos, fijó una fianza global de $5 millones y emitió una orden de arresto.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, Ortiz Peña desempeñaba sus funciones como empleado de ornato frente a un negocio en la carretera PR-3 cuando Hernández Ventura, supuestamente, llegó al lugar y le increpó sobre un comentario realizado contra su madre.

Acto seguido, Hernández Ventura, presuntamente, abofeteó a Ortiz Peña, desenfundó un arma de fuego y dispara en dos ocasiones. La víctima trató de refugiarse detrás del automóvil de Hernández Ventura, pero el imputado lo persiguió y continuó disparando hasta vaciar el peine.

Hernández Ventura luego sacó otro peine, recargó el arma y continuó disparándole a Ortiz Peña, quien se encontraba en el pavimento. Una vez terminó de disparar, Hernández Ventura se montó en su vehículo y se marchó de la escena.