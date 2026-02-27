Ocupan vehículo vinculado a sospechoso de asesinar a empleado municipal en Ceiba

( Suministrada por la Policía )

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo localizaron en la avenida 66, en Canóvanas, un vehículo supuestamente vinculado a Samuel Hernández Ventura, de 48 años, identificado como sospechoso de asesinar a un empleado municipal el jueves en Ceiba.

El capitán Edwin Collazo, director del CIC de Fajardo, indicó a El Nuevo Día que se trata de un Infiniti color rojo.

“Ahora buscaremos una orden para lograr acceso al vehículo ya que podría contener evidencia”, expicó Collazo.

Sobre la pesquisa, sostuvo que la investigación preliminar apunta a que la muerte del occiso, identificado como José Luis Ortiz Peña, de 27 años, podría haber sido “para hacer un daño a un tercero”.

“Si es lo que pensamos, está relacionado a un caso de violencia doméstica”, agregó.

Más temprano, las autoridades divulgaron la imagen de Hernández Ventura para solicitar la ayuda de la ciudadanía en los esfuerzos de búsqueda.

Los hechos fueron reportados a través de una llamada telefónica a eso de las 6:55 a.m., el jueves frente a un negocio ubicado en la PR-3, en Aguas Claras.

Según la información preliminar, Ortiz Peña trabajaba para el Municipio de Ceiba llevando a cabo labores de ornato y mantenimiento en el lugar.

Versiones preliminares apuntan a que en ese momento se acercó un vehículo, desde el cual alguien le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto. En la escena levantaron varios casquillos de bala.

De acuerdo con las autoridades, Hernández Ventura figura como el sospechoso de este crimen.

Fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso, con un peso aproximado de 200 libras y una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′10″). La Policía agregó que posee tatuajes en ambos brazos.