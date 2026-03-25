Identifican a convicto federal asesinado en Coamo

El convicto federal que fue asesinado en la mañana del miércoles, en la carretera PR-138, en el sector Vega Puente, en Coamo, fue identificado por la Policía de Puerto Rico como José Martínez Castillo, de 48 años.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

“Se informó que Martínez Castillo no tiene expediente criminal a nivel estatal, pero se encontraba bajo probatoria federal por sustancias (controladas)”, indica el informe policíaco.

El agente Samuel Vélez, del Distrito de Coamo, realizó la investigación preliminar y la agente Elizabeth Alvarado, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, junto al fiscal Gilberto Gierbolini Marín, se hicieron cargo de la pesquisa.

José Martínez Castillo, de 48 años, estaba bajo probatoria, confirmó la Policía. (Suministrada)