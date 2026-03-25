Operativo de la Policía resulta en cinco arrestos en Bayamón

Cinco personas fueron arrestadas en un operativo de la Policía en la madrugada de este miércoles en el residencial Villas de Monterrey en Bayamón.

El teniente Wilson Torres explicó que las detenciones tuvieron lugar después del diligenciamiento de cuatro órdenes de allanamiento por parte de agentes de la División de Inteligencia y Arrestos.

En tres de los apartamentos encontraron marihuana, cocaína, crack y heroína, así como dinero en efectivo, municiones y un cargador de pistola, mientras que en el cuarto encontraron “parafernalia”.

Explicó, además, que van a intervenir con un vehículo en el complejo de vivienda pública porque “tiene en el interior un arma de fuego a simple vista”.

Añadió que los adultos que estaban en los apartamentos detenidos son tres hombres y dos mujeres, entre las edades de 20 a 70 años.

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“Esta investigación va dirigida contra un sospechoso de ‘runner’ de una organización criminal que opera en este residencial”, indicó Torres.

Señaló que en uno de los apartamentos había dos menores de 9 y 4 años, quienes fueron entregados a un familiar.