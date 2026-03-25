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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Operativo de la Policía resulta en cinco arrestos en Bayamón

Los detenidos están entre las edades de 20 a 70 años

25 de marzo de 2026 - 6:42 AM

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La intervención se llevó a cabo en el residencial Villas de Monterrey, en Bayamón. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cinco personas fueron arrestadas en un operativo de la Policía en la madrugada de este miércoles en el residencial Villas de Monterrey en Bayamón.

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El teniente Wilson Torres explicó que las detenciones tuvieron lugar después del diligenciamiento de cuatro órdenes de allanamiento por parte de agentes de la División de Inteligencia y Arrestos.

En tres de los apartamentos encontraron marihuana, cocaína, crack y heroína, así como dinero en efectivo, municiones y un cargador de pistola, mientras que en el cuarto encontraron “parafernalia”.

Explicó, además, que van a intervenir con un vehículo en el complejo de vivienda pública porque “tiene en el interior un arma de fuego a simple vista”.

Añadió que los adultos que estaban en los apartamentos detenidos son tres hombres y dos mujeres, entre las edades de 20 a 70 años.

“Esta investigación va dirigida contra un sospechoso de ‘runner’ de una organización criminal que opera en este residencial”, indicó Torres.

Señaló que en uno de los apartamentos había dos menores de 9 y 4 años, quienes fueron entregados a un familiar.

Los detenidos fueron trasladados a un cuartel en espera de la consulta a un fiscal para la radicación de cargos.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsBayamónArrestosOperativo policiaco
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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