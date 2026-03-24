Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo flotando en bahía de Culebra

Las autoridades fueron alertados a través de una llamada a un cuartel policiaco

24 de marzo de 2026 - 1:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Fajardo se hizo cargo del caso. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias entorno al hallazgo del cuerpo de una hombre hoy en Culebra.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:19 a.m., en la bahía Ensenada Honda en la isla municipio.

Se informó que se recibió una llamada telefónica al cuartel de Culebra alertando sobre la situación.

“Al llegar los agentes al mencionado lugar, hallaron flotando el cuerpo de un hombre el cual aún no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.

De inmediato no se precisó si el cuerpo presentaba alguna señal de violencia. El comunicado señaló que por el momento se investiga como un caso de “muerte si causa determinada”.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Fajardo y el fiscal de turno se dirigen hacia el lugar.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCulebra
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: