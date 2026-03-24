Encuentran cuerpo flotando en bahía de Culebra

La Policía investiga las circunstancias entorno al hallazgo del cuerpo de una hombre hoy en Culebra.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:19 a.m., en la bahía Ensenada Honda en la isla municipio.

Se informó que se recibió una llamada telefónica al cuartel de Culebra alertando sobre la situación.

“Al llegar los agentes al mencionado lugar, hallaron flotando el cuerpo de un hombre el cual aún no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.

De inmediato no se precisó si el cuerpo presentaba alguna señal de violencia. El comunicado señaló que por el momento se investiga como un caso de “muerte si causa determinada”.