Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imputan a hombre por asesinato de persona sin hogar en Culebra

Luis Bernardo Llanos Febus enfrenta cargos por asesinato en primer grado, destrucción de prueba y violación a la Ley de Armas

15 de marzo de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza Aleida Ramos Manso del Tribunal de Fajardo encontró causa para arresto contra Larymar De Jesús y la fijó una fianza de $2.2 millones. (GFR Media)
El juez Reicarlo de León Colón, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto, en la tarde del sábado, contra un hombre por el asesinato de Luis Francisco Nieves Reyes el pasado 8 de marzo, en la isla municipio de Culebra.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Reicarlo de León Colón, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto, en la tarde del sábado, contra un hombre por el asesinato de Luis Francisco Nieves Reyes el pasado 8 de marzo, en la isla municipio de Culebra, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La fiscal Karem Joan Caro Pérez presentó cargos contra Luis Bernardo Llanos Febus cargos por asesinato en primer grado, destrucción de prueba y violación a la Ley de Armas por presuntamente haberle dado muerte a Nieves, de 27 años y quien era residente del municipio.

El occiso, quien era una persona sin hogar, había sido reportado como desaparecido el 19 de enero.

Luis Francisco Nieves Reyes
Luis Francisco Nieves Reyes (Suministrada)

De León Colón le fijó al imputado una fianza de $600,000, que no pudo prestar, siendo ingresado en prisión hasta la fecha de su vista preliminar señalada para el 25 de marzo en la sala 205 del mencionado tribunal.

Según la investigación llevada a cabo por la Policía y el Ministerio Público, el imputado presuntamente ocultó el cuerpo de Nieves en un área boscosa, lanzándole piedras por encima para intentar cubrirlo.

Tags
Breaking NewsTribunal de FajardoAsesinatosLey de ArmasPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: