Imputan a hombre por asesinato de persona sin hogar en Culebra

El juez Reicarlo de León Colón, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto, en la tarde del sábado, contra un hombre por el asesinato de Luis Francisco Nieves Reyes el pasado 8 de marzo, en la isla municipio de Culebra, informó el Departamento de Justicia.

La fiscal Karem Joan Caro Pérez presentó cargos contra Luis Bernardo Llanos Febus cargos por asesinato en primer grado, destrucción de prueba y violación a la Ley de Armas por presuntamente haberle dado muerte a Nieves, de 27 años y quien era residente del municipio.

El occiso, quien era una persona sin hogar, había sido reportado como desaparecido el 19 de enero.

Luis Francisco Nieves Reyes (Suministrada)

De León Colón le fijó al imputado una fianza de $600,000, que no pudo prestar, siendo ingresado en prisión hasta la fecha de su vista preliminar señalada para el 25 de marzo en la sala 205 del mencionado tribunal.