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Retiran el cargo de homicidio imprudente contra el adolescente acusado de la muerte de un profesor en una broma

La familia de la víctima había pedido a las autoridades que retiraran los cargos

13 de marzo de 2026 - 7:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Flores a lo largo de una valla fuera de North Hall High School en Gainesville, Georgia, el lunes, 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilie Megnien) (Emilie Megnien)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Gainesville, Georgia - Un fiscal de Georgia ha retirado los cargos contra un adolescente que la policía dice que conducía el camión que atropelló y mató a un querido profesor de secundaria cuando una broma se convirtió en mortal, dijo el abogado del adolescente. La familia de la víctima había pedido a las autoridades que retiraran los cargos.

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El profesor de 40 años, Jason Hughes, murió tras ser trasladado a un hospital a última hora del 6 de marzo, según informó la oficina del sheriff del condado de Hall. Jayden Ryan Wallace, de 18 años, fue detenido por un delito grave de homicidio con vehículo, y otros cuatro adolescentes fueron acusados de delitos menores.

Graham McKinnon, abogado que representa a Wallace, dijo el viernes que se habían retirado los cargos contra su cliente. La familia de Hughes dijo que conocía y quería a los cinco estudiantes implicados y que había instado a las autoridades a retirar todos los cargos contra ellos.

McKinnon dijo que Wallace y sus amigos estaban jugando un “juego competitivo” que ha sido durante mucho tiempo una tradición en North Hall High School.

Los cargos de homicidio vehicular, dijo, no tenían sentido porque Jaden no utilizó su coche de forma insegura o inadecuada.

“Jaden sigue sufriendo profundamente, pero al final está decidido a seguir adelante y vivir su vida de una forma que haría sentir orgulloso al entrenador Hughes”.

Hughes fue un “mentor” para Wallace, dijo McKinnon.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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