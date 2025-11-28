Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo de una persona en zona verde de avenida en Toa Baja

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver

28 de noviembre de 2025 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al llegar al lugar las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre calcinado, en un pastizal a orillas de la carretera, cerca de una torre de la Autoridad de Energía Eléctrica. (Archivo)
La Policía en Toa Baja informó el hallazgo de un cadáver en una zona verde de la avenida Candelaria, en el barrio Bucarabones.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue encontrado por agentes de la Policía en la tarde del viernes en una zona verde en una carretera de Toa Baja, resaltó la Uniformada.

Según se indicó en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo a un costado de la avenida Candelaria, en el sector Bucarabones.

No sé indicó si el cuerpo mostraba señales de violencia. Al momento se desconoce la identidad de la persona o las circunstancias que rodean los hechos.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa.

