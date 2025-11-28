Hallan el cuerpo de una persona en zona verde de avenida en Toa Baja

El cuerpo de un hombre fue encontrado por agentes de la Policía en la tarde del viernes en una zona verde en una carretera de Toa Baja, resaltó la Uniformada.

Según se indicó en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo a un costado de la avenida Candelaria, en el sector Bucarabones.

No sé indicó si el cuerpo mostraba señales de violencia. Al momento se desconoce la identidad de la persona o las circunstancias que rodean los hechos.