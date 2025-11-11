Hallan dos cuerpos calcinados dentro del baúl de un auto en Toa Baja

Dos personas fueron asesinadas en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:26 a.m., en la calle Eucalipto de la carretera PR-865 del barrio Candelaria Arenas, frente a la subestación de Luma Energy.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un herido de bala y disparos en este lugar.

Al llegar los agentes, encontraron un vehículo en llamas. Cuando los bomberos extinguieron el incendio, hallaron en el baúl dos cuerpos calcinados.

En entrevista en la escena con WAPA TV, el teniente José Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, indicó que no contaban con información alguna para identificar a las víctimas, por lo que esperarán por los exámenes del Instituto de Ciencias Forenses.

Sí señaló que entienden que pudieron haber sido asesinados en el lugar porque en la escena encontraron varios casquillos de bala de armas cortas.