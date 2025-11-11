Opinión
11 de noviembre de 2025
75°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan dos cuerpos calcinados dentro del baúl de un auto en Toa Baja

El caso es investigado por la Policía como un doble asesinato

11 de noviembre de 2025 - 6:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
En la escena encontraron casquillos de bala de armas cortas.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Dos personas fueron asesinadas en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes en Toa Baja.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:26 a.m., en la calle Eucalipto de la carretera PR-865 del barrio Candelaria Arenas, frente a la subestación de Luma Energy.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un herido de bala y disparos en este lugar.

Al llegar los agentes, encontraron un vehículo en llamas. Cuando los bomberos extinguieron el incendio, hallaron en el baúl dos cuerpos calcinados.

En entrevista en la escena con WAPA TV, el teniente José Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, indicó que no contaban con información alguna para identificar a las víctimas, por lo que esperarán por los exámenes del Instituto de Ciencias Forenses.

Sí señaló que entienden que pudieron haber sido asesinados en el lugar porque en la escena encontraron varios casquillos de bala de armas cortas.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 395 asesinatos en lo que va de este año, 28 menos que los 423 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
