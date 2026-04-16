Golpe de $20,000: roban relojes y prendas en joyería de Bayamón

La Policía investiga un escalamiento en una joyería en Bayamón, donde, tras forzar la entrada del establecimiento, ladrones se apropiaron de relojes, baterías, prendas y accesorios valorados en aproximadamente $20,000.

Según el informe preliminar de la Uniformada, el incidente fue reportado ayer en la joyería GGJWLRY, localizada en la avenida Lomas Verdes.

El querellante indicó que recibió una llamada alertándolo de que la entrada del negocio había sido forzada. Al llegar al lugar, se percató de daños a la propiedad y del hurto de mercancía.

Además de los artículos valorados en aproximadamente $20,000, los sospechosos se apropiaron de una caja fuerte valorada en $300.

Asimismo, ocasionaron daños a una vitrina de cristal, a dos cámaras de seguridad y a los cables del sistema DVR en la entrada del local, pérdidas que fueron estimadas en más de $2,000.