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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Golpe de $20,000: roban relojes y prendas en joyería de Bayamón

El querellante indicó que recibió una llamada alertándolo de que la entrada del negocio había sido forzada

16 de abril de 2026 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el informe de novedades de la Policía se reveló que el ladrón huyó con aproximadamente $5,000 en efectivo, pero Molina declaró que no conocía la cifra de la cantidad robada. (Archivo)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento en una joyería en Bayamón, donde, tras forzar la entrada del establecimiento, ladrones se apropiaron de relojes, baterías, prendas y accesorios valorados en aproximadamente $20,000.

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Según el informe preliminar de la Uniformada, el incidente fue reportado ayer en la joyería GGJWLRY, localizada en la avenida Lomas Verdes.

El querellante indicó que recibió una llamada alertándolo de que la entrada del negocio había sido forzada. Al llegar al lugar, se percató de daños a la propiedad y del hurto de mercancía.

Además de los artículos valorados en aproximadamente $20,000, los sospechosos se apropiaron de una caja fuerte valorada en $300.

Asimismo, ocasionaron daños a una vitrina de cristal, a dos cámaras de seguridad y a los cables del sistema DVR en la entrada del local, pérdidas que fueron estimadas en más de $2,000.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.

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Breaking NewsBayamónRobosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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