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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendio consume una lavandería en Toa Baja

Fue necesaria la intervención de las unidades de Toa Baja, Cataño y Bayamón para extinguir las llamas

16 de abril de 2026 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio quemó completamente una lavandería en Levittwon, Toa Baja. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico logró controlar un incendio que se registró en la madrugada de hoy, jueves, en Toa Baja.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:16 a.m., en la avenida Boulevard, en la sexta sección de Levittown.

De acuerdo con el Negociado, cuando llegaron los bomberos encontraron que el fuego era en una lavandería que estaba cerrada, por lo que procedieron a irrumpir en la estructura.

Fue necesaria la intervención de las unidades de Toa Baja, Cataño y Bayamón para extinguir las llamas.

La agencia indicó que no se reportaron personas heridas o afectadas físicamente por el incidente.

El negocio resultó quemado en su totalidad. Aunque se informó que el negocio tiene un valor de $400,000, las pérdidas no fueron estimadas de inmediato.

Se esperaba que luego el inspector de incendios del Negociado determinara la causa del siniestro.

Tags
Toa BajaBreaking NewsFuegoBomberos de Puerto RicoLevittown
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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