Incendio consume una lavandería en Toa Baja

Personal del Negociado de Bomberos de Puerto Rico logró controlar un incendio que se registró en la madrugada de hoy, jueves, en Toa Baja.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:16 a.m., en la avenida Boulevard, en la sexta sección de Levittown.

De acuerdo con el Negociado, cuando llegaron los bomberos encontraron que el fuego era en una lavandería que estaba cerrada, por lo que procedieron a irrumpir en la estructura.

Fue necesaria la intervención de las unidades de Toa Baja, Cataño y Bayamón para extinguir las llamas.

La agencia indicó que no se reportaron personas heridas o afectadas físicamente por el incidente.

El negocio resultó quemado en su totalidad. Aunque se informó que el negocio tiene un valor de $400,000, las pérdidas no fueron estimadas de inmediato.