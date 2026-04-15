Fallece un hombre tras caerse de una escalera de 20 pies de altura en Aguadilla

Un residente de 69 años, identificado como Peter Santiago, falleció el martes al caerse de una escalera de 20 pies de altura mientras realizaba labores de pintura en su residencia, informó la Policía.

El informe policiaco preliminar indicó que el incidente ocurrió a las 5:34 p.m. en la PR-443, en el barrio Caimital Alto del sector Los Sotos, en Aguadilla. El incidente fue reportado en la tarde de ayer, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El perjudicado fue atendido por el personal de Manejo de Emergencias y fue transportado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde posteriormente se certificó su muerte.