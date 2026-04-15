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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un hombre tras caerse de una escalera de 20 pies de altura en Aguadilla

Estaba realizando labores de pintura en su residencia cuando ocurrió el incidente, indicó la Policía

15 de abril de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado fue atendido por el personal de Manejo de Emergencias. (GFR Media)
Por Amanda Rodríguez Durán
Estudiante practicanteamanda.rodriguez@gfrmedia.com

Un residente de 69 años, identificado como Peter Santiago, falleció el martes al caerse de una escalera de 20 pies de altura mientras realizaba labores de pintura en su residencia, informó la Policía.

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El informe policiaco preliminar indicó que el incidente ocurrió a las 5:34 p.m. en la PR-443, en el barrio Caimital Alto del sector Los Sotos, en Aguadilla. El incidente fue reportado en la tarde de ayer, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El perjudicado fue atendido por el personal de Manejo de Emergencias y fue transportado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde posteriormente se certificó su muerte.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Aguadilla.

Tags
Policía de Puerto RicoAguadillaAccidentesCICSistema de Emergencia 9-1-1
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Amanda Rodríguez Durán
Amanda Rodríguez DuránArrow Icon
Amanda Rodríguez Durán realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo Día. Actualmente,...
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