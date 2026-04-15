Hombre muere al intentar escapar de un incendio residencial en Aguada

La Policía informó, este miércoles, el fallecimiento de un hombre que intentaba escapar de un incendio en una residencia en Aguada.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:48 p.m. de ayer, martes, en el barrio Guayabo, ubicado en la PR-115.

Según la información preliminar, adscritos a la División de Homicidios Aguadilla investigaron una querella sobre una persona fallecida en lo que la Uniformada ha clasificado como accidente o “incidente desgraciado”.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que “Jan Carlos J. Sánchez Moret, de 34 años, se encontraba durmiendo en una habitación ubicada en la segunda planta de la residencia, cuando se originó un incendio en el área del baño”.

“Al este percatarse del humo, rompió una ventana lanzándose desde el segundo piso”, agregó el informe policíaco. “Al lugar se personaron paramédicos quienes confirmaron la ausencia de signos vitales”.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para establecer la causa de muerte.