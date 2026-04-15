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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere al intentar escapar de un incendio residencial en Aguada

La Policía indicó que cayó de un segundo piso

15 de abril de 2026 - 11:52 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 4:48 p.m. de ayer, martes, en el barrio Guayabo, ubicado en la PR-115, en Aguada. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó, este miércoles, el fallecimiento de un hombre que intentaba escapar de un incendio en una residencia en Aguada.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 4:48 p.m. de ayer, martes, en el barrio Guayabo, ubicado en la PR-115.

Según la información preliminar, adscritos a la División de Homicidios Aguadilla investigaron una querella sobre una persona fallecida en lo que la Uniformada ha clasificado como accidente o “incidente desgraciado”.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que “Jan Carlos J. Sánchez Moret, de 34 años, se encontraba durmiendo en una habitación ubicada en la segunda planta de la residencia, cuando se originó un incendio en el área del baño”.

“Al este percatarse del humo, rompió una ventana lanzándose desde el segundo piso”, agregó el informe policíaco. “Al lugar se personaron paramédicos quienes confirmaron la ausencia de signos vitales”.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para establecer la causa de muerte.

El agente Juan López Rivera, de la División de Homicidios de Aguadilla, y la fiscal Paola Reyes tienen a su cargo la investigación.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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