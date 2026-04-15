Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Magistrada federal le niega libertad bajo fianza a “Bubu”, arrestado en operativo contra organización criminal

Edwin Rivera Pérez quedará ingresado en prisión hasta que culmine su proceso judicial

15 de abril de 2026 - 8:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan. Las autoridades federales arrestaron a Edwin Rivera Pérez, conocido como “Bubu”.Rivera Pérez y otros arrestados fueron llevados por las autoridades federales al coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey.
1 / 13 | Magistrada federal le niega libertad bajo fianza a “Bubu”, arrestado en operativo contra organización criminal. Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una magistrada federal negó la libertad bajo fianza a Edwin Rivera Pérez, alias “Bubu”, después de que fuera arrestado en un operativo contra presuntos miembros de la organización criminal denominada como “La Familia Nunca Muere” en San Juan.

RELACIONADAS

Rivera Pérez fue capturado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de una investigación sobre la ganga, a la que le atribuyen aproximadamente 30 asesinatos, incluyendo la masacre de un niño de 4 años y dos jóvenes adultos durante una fiesta de cumpleaños en el 2023.

El expediente electrónico del caso registró el martes una orden de la magistrada Mariana E. Bauzá Almonte indicando que la Fiscalía federal había solicitado su ingreso a prisión sin fianza.

Argumentó que Rivera Pérez está acusado por delitos violentos que, de resultar culpable, lo expone a cadena perpetua en prisión.

Durante la vista de fianza, la defensa solicitó condiciones de libertad, pero la magistrada marcó en su orden que no pudo refutar la presunción de que representa un peligro para la comunidad.

Así que concluyó que el Ministerio Público probó que debe permanecer detenido durante el proceso judicial tras presentar “evidencia clara y convincente de que ninguna condición o combinación de condiciones de liberación garantizará razonablemente la seguridad otras personas y de la comunidad”.

En total, la DEA diligenció 52 órdenes de arresto por cargos de narcotráfico, supuestamente generando sobre $12 millones desde el 2018.

Durante una conferencia de prensa, el director de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, confirmó que el caso de Cataño forma parte de la evidencia de la acusación.

En el 2023, las autoridades estatales habían presentado cargos contra Rivera Pérez, por violación a la ley de armas, porque supuestamente estaba armado en el momento de la balacera. Alegaron que había publicado un vídeo que incitó el ataque a tiros que cobró la vida del niño y otras dos personas.

Arrestan en Bayamón a "Bubu": presunto líder de organización criminal

Arrestan en Bayamón a "Bubu": presunto líder de organización criminal

Edwin Rivera Pérez era el presunto objetivo de un grupo de personas que tiroteó, el 20 de febrero, el residencial Jardines de Cataño, donde murieron dos hombres y un menor de cuatro años.

Rivera Pérez también era el conductor de la guagua baleada en junio de 2022, cuando murió asesinada su entonces pareja Isadora Nieves Cruz, conocida en las redes sociales como “Pinky Curvy” y también acusada en el caso federal contra “Las FARC”, organización que en el pasado se ha documentado que usa la frase: “La Familia Nunca Muere”.

Tags
Breaking NewsDEATribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: