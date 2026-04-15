Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan.

Magistrada federal le niega libertad bajo fianza a “Bubu”, arrestado en operativo contra organización criminal. Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan.

1 / 13 | Magistrada federal le niega libertad bajo fianza a “Bubu”, arrestado en operativo contra organización criminal. Las autoridades federales llevaron a cabo un operativo el martes para diligenciar 52 órdenes de arrestos por cargos de narcotráfico en el área de San Juan. - Alex Figueroa Cancel

Una magistrada federal negó la libertad bajo fianza a Edwin Rivera Pérez, alias “Bubu”, después de que fuera arrestado en un operativo contra presuntos miembros de la organización criminal denominada como “La Familia Nunca Muere” en San Juan.

Rivera Pérez fue capturado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de una investigación sobre la ganga, a la que le atribuyen aproximadamente 30 asesinatos, incluyendo la masacre de un niño de 4 años y dos jóvenes adultos durante una fiesta de cumpleaños en el 2023.

El expediente electrónico del caso registró el martes una orden de la magistrada Mariana E. Bauzá Almonte indicando que la Fiscalía federal había solicitado su ingreso a prisión sin fianza.

Argumentó que Rivera Pérez está acusado por delitos violentos que, de resultar culpable, lo expone a cadena perpetua en prisión.

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Durante la vista de fianza, la defensa solicitó condiciones de libertad, pero la magistrada marcó en su orden que no pudo refutar la presunción de que representa un peligro para la comunidad.

Así que concluyó que el Ministerio Público probó que debe permanecer detenido durante el proceso judicial tras presentar “evidencia clara y convincente de que ninguna condición o combinación de condiciones de liberación garantizará razonablemente la seguridad otras personas y de la comunidad”.

En total, la DEA diligenció 52 órdenes de arresto por cargos de narcotráfico, supuestamente generando sobre $12 millones desde el 2018.

Durante una conferencia de prensa, el director de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, confirmó que el caso de Cataño forma parte de la evidencia de la acusación.

En el 2023, las autoridades estatales habían presentado cargos contra Rivera Pérez, por violación a la ley de armas, porque supuestamente estaba armado en el momento de la balacera. Alegaron que había publicado un vídeo que incitó el ataque a tiros que cobró la vida del niño y otras dos personas.

Arrestan en Bayamón a "Bubu": presunto líder de organización criminal Edwin Rivera Pérez era el presunto objetivo de un grupo de personas que tiroteó, el 20 de febrero, el residencial Jardines de Cataño, donde murieron dos hombres y un menor de cuatro años.