El juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, ordenó, el pasado 20 de junio, la excarcelación de Edwin Rivera Pérez, conocido como “Bubu”, al acoger una moción de desestimación luego de que la Fiscalía de Bayamón no lograra la comparecencia de un testigo clave durante la etapa de vista preliminar.

Contra Rivera Pérez pesaban cargos por presuntas violaciones a la Ley de Armas en conexión con una balacera en el residencial Jardines de Cataño, en el que fallecieron el menor de cuatro años, Ian Ordoñez Correa, Johnny Jay Osorio Garcia (24 años) y Jesús Carrasquillo Alicea (23 años). El Negociado de la Policía sostiene que Rivera Pérez era la persona que los perpetradores buscaban al llegar al residencial luego de, presuntamente, publicar un vídeo en las redes sociales.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) confirmó a El Nuevo Día que Rodríguez Díaz celebró tres sesiones de la etapa de vista preliminar, los días 1, 13 y 20 de junio, pero, en última instancia, acogió la moción de desestimación en la sesión del 20 de este mes. Dado que Rodríguez Díaz emitió su decisión en sala, no hay un escrito que recoja la o las razones por las que aceptó la moción.

La fiscal Mónica Pérez Díaz radicó, el 8 de marzo del año en curso, los cargos contra Rivera Pérez, quien la Uniformada señala como el líder de una organización criminal que opera en zonas de Cataño, Bayamón y San Juan.

Por su parte, la jueza Aida Meléndez Juarbe firmó y expidió una orden de arresto en ausencia contra Pérez Rivera y fijó una fianza de $300,000. El hombre fue arrestado, el 20 de mayo, por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradicciones de Bayamón y de la División de Drogas y Narcóticos Metro mientras participaba en una corrida de motoras y caballos en la avenida Cementerio Nacional, en el barrio Hato Tejas, de Bayamón.

En una entrevista publicada el 8 de marzo, la jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, explicó que se radicaron cargos contra Rivera Pérez porque, supuestamente, portaba un arma de fuego sin licencia el día del incidente y porque “disparó a cierto punto y puso en riesgo la seguridad de un lugar público”.

Rivera Pérez accedió a acudir a una citación para ser entrevistado en calidad de testigo por el triple asesinato en Cataño, pero no compareció.

El licenciado Pedro Rivera Martínez, representante legal de Rivera Pérez, indicó hoy, martes, a El Nuevo Día que el Ministerio Público “nunca estuvo preparado para este caso”.

“El Ministerio Público no estuvo preparado. La vista preliminar se reprogramó en tres ocasiones para darle tiempo adicional al Ministerio Público. Pero se violentó el derecho de mi cliente a un juicio rápido”, explicó Rivera Martínez vía telefónica.

La Regla 64 de Procedimiento Criminal establece los fundamentos para radicar mociones de desestimación. El inciso (n), subinciso (5), resalta que una moción de desestimación se justifica si una persona estuvo detenida en la cárcel por un total de 30 días después de su arresto sin que se le hubiese celebrado la vista preliminar.

Por su parte, Correa González resaltó, mediante declaraciones escritas enviadas hoy, martes, que podrían presentar el caso nuevamente contra Rivera Pérez, pero que requieren de la cooperación de los testigos.

“La Fiscalía de Bayamón del Departamento de Justicia presentó cargos contra Edwin Edgardo Rivera Pérez, alias ‘Bubu’, contando con la evidencia suficiente para demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable y el tribunal encontró causa para arresto en su contra”, sostuvo la letrada en referencia a la vista del 8 de marzo.

“El caso fue desestimado porque el testigo principal no compareció al proceso judicial, pese a que fue citado, y la Policía de Puerto Rico no pudo dar con su paradero tras realizar innumerables gestiones. Decir que fue excarcelado por falta de prueba, a sabiendas de que no es correcto, le falta a la verdad y a la ética”, añadió Correa González.

“El caso podría presentarse nuevamente, pero requerimos la cooperación de los testigos, para poder probar los cargos y que un juez o jurado lo declare culpable. Todos los ciudadanos que son llamados como testigos tienen que cumplir con su deber social para poder hacer justicia”, subrayó la letrada.

“Los fiscales cumplimos con nuestra labor de procesar a los criminales, pero para lograr que sean declarados culpables en nuestro sistema de justicia se requiere evidencia, testifical, documental o pericial. En este caso la tuvimos al momento de formular cargos, pero el testigo no cumplió con su deber ciudadano. Nuestra labor continuará hasta hacerle justicia a Ian Javier Ordoñez Correa, víctima inocente de este delito”, finiquitó Correa González.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con personal de la Fiscalía de Bayamón y aguarda por una respuesta.

Rivera Pérez, presuntamente, era la persona que al menos siete sospechosos fueron a buscar al residencial para asesinarlo. Sin embargo, fallecieron en el ataque Osorio García, Carrasquillo Alicea y Ordoñez Correa. También resultaron heridos otros dos menores, de nueve y 10 años. Ordoñez Correa y su familia participaban de un cumpleaños cuando se suscitó el incidente.

Anteriormente, la Policía confirmó que Rivera Pérez era el conductor de la pick-up en la que viajaba con Isadora Nieves Cruz, conocida como “Pinky Curvy”, cuando fueron tiroteados por varias personas desde otro vehículo en hechos que ocurrieron el 18 de octubre de 2020, en la avenida Roosevelt, en San Juan. Rivera Pérez recibió varias heridas de bala, pero sobrevivió; no obstante, Nieves Cruz murió.

Además, miembros de su supuesta organización criminal escenificaron, el 29 de mayo de 2022, un incidente con agentes de la Policía que llevaron a cabo un operativo en el balneario Punta Salinas de Toa Baja. La Uniformada arrestó a 12 personas y dos supuestos miembros de la organización fallecieron, incluyendo un menor de edad, en un intercambio de disparos. Rivera Pérez no se encontraba en el balneario al ejecutarse el operativo.