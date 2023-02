Aunque el operativo continúa en desarrollo con efectivos estatales, el Negociado de la Policía no descarta la posibilidad de sumar recursos de agencias federales en la misión de búsqueda para dar con los sospechosos de la masacre que se desarrolló en la noche del pasado lunes en el residencial Jardines de Cataño.

Así lo manifestó esta tarde el comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, Roberto Rivera Miranda, durante una entrevista con El Nuevo Día en la que descartó que tengan cuatro personas identificadas como sospechosos de los hechos que dejaron a dos adultos y un menor de cuatro años muertos.

El detalle sobre cuatro supuestos sospechosos que habían sido identificados fue provisto esta mañana por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, en una entrevista radial. “Tenemos cuatro personas identificadas. [...] Vamos a estar firme, como mencioné, tenemos más de 100 agentes recorriendo el área 24/7 y no vamos a descansar hasta que encontremos a estas personas”, aseguró el funcionario en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM), sin que la información estuviese corroborada.

PUBLICIDAD

Rivera Miranda afirmó que no tienen a nadie identificado, pero validó que la cantidad de personas es un detalle que recibieron mediante confidencias.

“No tenemos sospechosos. Sabemos que hay dos carros, así que puede haber cuatro personas esa es la realidad. Pero no estamos entrando mucho en ese detalle porque no está corroborado. Seguimos trabajando e impactando”, manifestó el teniente coronel vía telefónica.

“Como digo yo, (las agencias federales) están de afuerita, porque ellos están haciendo otras investigaciones, pero en un momento dado pueden conectar y sumar inteligencia. Pero información que les llega a ellos, ellos nos la dan a nosotros”, agregó con respecto a la posibilidad de añadir recursos de agencias con jurisdicción federal.

Asimismo, señaló que, luego de las múltiples reuniones que resultaron en la creación de un equipo especial para el operativo, los uniformados asignados a dar con el paradero de las personas involucradas siguen a través de diversos puntos en la región de Bayamón, con enfoque en Cataño, donde ocurrieron los hechos.

“(El Negociado de) Drogas está dando algunos golpes tratando de entrar a lugares y conseguir información”, indicó al tiempo en que recordó que otras divisiones especializadas de la Uniformada también participan de la misión.

“Entiendo que mañana iniciaremos con el aspecto comunitario para rescatar al residencial. Buscamos crear confianza con los residentes y que se sientan en la disposición de colaborar”, aseveró.

Rivera Miranda aludió a que realizarán un ejercicio similar al que ejecutaron en la barriada Morales, en Caguas, una comunidad que retomó el liderato por parte de los residentes y no por los narcotraficantes tras un esfuerzo de la Uniformada que tomó sobre siete meses. La iniciativa se desarrolló luego del asesinato de la maestra retirada Margarita Rodríguez, de 73 años.

PUBLICIDAD

La iniciativa comunitaria iniciará en Jardines de Cataño, pero no descartan sumar complejos de vivienda pública donde identifiquen un patrón similar.

Además del menor de 4 años, las víctimas de la masacre fueron identificadas como Jesús Carrasquillo Alicea, de 23 años, y Johnny Jay Osorio García, de 24 años. Otros dos menores de 9 y 10 años, que son hermanos, resultaron heridos durante la balacera, pero Rivera Miranda aseguró que “están bien y fuera de peligro”.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:30 p.m. del pasado lunes en la entrada del residencial Jardines de Cataño. El crimen representa la primera masacre del año.

El teniente coronel enfatizó en la importancia de que la población o comunidad de Jardines de Cataño ofrezca cualquier detalle que pueda ayudar con el desarrollo de la pesquisa. Garantizó que todas las llamadas serán atendidas con escrita confidencialidad e invitó a que potenciales testigos llamen al (787) 343-2020 o al (787) 269-2424.