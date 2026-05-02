Pronóstico para este sábado: riesgo limitado de calor y aguaceros en la tarde

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que este sábado existe un riesgo limitado de calor en Puerto Rico, especialmente en zonas costeras y urbanas, por lo que recomendó mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

“Debemos continuar con un patrón un poco caliente. Tenemos los vientos del sureste, así que la lluvia está limitada (y) debe sentirse especialmente en zonas costeras y urbanas”, explicó la meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, en entrevista con El Nuevo Día.

En ese aspecto, detalló que las temperaturas deben alcanzar los altos 80 o los bajos 90 grados Fahrenheit en algunas zonas más urbanas.

“Así que esas condiciones calurosas deben continuar en los próximos días con un riesgo limitado de calor en las zonas urbanas y de baja elevación”, informó.

Prevén aguaceros en la tarde

De otro lado, Zayas indicó que en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros, principalmente en la zona noroeste de la isla. A tales efectos, hay un riesgo limitado por lluvia excesiva en dicha zona.

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“Durante el día de hoy se están observando algunos aguaceritos en zonas del este, pero bastante ligeros. No deben tener ningún impacto mayor, pero ya en horas de la tarde, luego de la 1:00 p.m. o 2:00 p.m., aumenta la probabilidad de lluvia para el noroeste”, mencionó.

“Pero el resto debe estar observando condiciones bastante tranquilas, mayormente soleadas y tranquilas durante el día, solo con la excepción de esos aguaceros en la tarde en el noroeste”, agregó.

Los aguaceros, según indicó, no están asociados al paso de una vaguada en la región, sino a la humedad disponible y a los efectos locales.

“Eso debe ayudar a generar estos aguaceros en el noroeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde. Solo hay un riesgo limitado de inundaciones, es decir, algún charco en la carretera o en zonas urbanas, lo que se considera inundaciones menores. No debe ser significativo, pero en términos generales, para la mayoría de Puerto Rico, el día debe permanecer bastante tranquilo”, aseveró.

Riesgo moderado de corrientes marinas

En cuanto a las condiciones marítimas, Zayas precisó que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noroeste, del norte y del este de Puerto Rico, incluyendo la isla municipio de Culebra.