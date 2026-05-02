Activan plan de mitigación ante la erosión costera en Isla Verde

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) activó un plan de mitigación para atender la erosión costera en Isla Verde (Carolina), que contempla la instalación de barreras tipo “acordeones de arena” en un período estimado de cuatro meses y la evaluación de una posible expansión del rompeolas como medida permanente.

La decisión se dio tras la celebración de una vista ocular del Senado en la que legisladores, residentes, miembros de juntas de condóminos y administradoras evaluaron los daños provocados por la erosión en la zona costera que se extiende desde el condominio Condesa del Mar hasta las cercanías del cementerio de Isla Verde. También, estuvo presente el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez.

El senador del distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, informó que una asignación de cerca de $65 millones en fondos CDBG-Mitigación se canalizará del Departamento de la Vivienda hacia el DRNA para atender la erosión costera desde las costas de San Juan y Carolina hasta la región norte de Fajardo.

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“Los $65 millones ya están asignados en el Departamento de la Vivienda. Ahora, el enfoque es poner esos recursos a trabajar, avanzar sin retrasos y darle respuestas concretas a esta comunidad. Aquí, hay una situación real que requiere atención inmediata. Vamos a seguir trabajando de forma coordinada para que las acciones que se han definido se ejecuten y le den tranquilidad a esta comunidad”, sostuvo el senador, mediante comunicado de prensa.

Como parte de los acuerdos, se estableció la implantación de una primera fase de acción inmediata mediante la instalación de barreras de arena tipo acordeón, dirigidas a mitigar el impacto de la marejada y estabilizar la línea costera. Además, se identificaron recursos expertos que evaluarán la viabilidad de una expansión del rompeolas, como alternativa de carácter permanente.

1 / 9 | Fotos | Arruinada la costa de Loíza como consecuencia de la erosión. Loíza es el cuarto municipio con mayor pérdida de playa durante los 10 meses posteriores al huracán María. - Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media 1 / 9 Fotos | Arruinada la costa de Loíza como consecuencia de la erosión Loíza es el cuarto municipio con mayor pérdida de playa durante los 10 meses posteriores al huracán María. Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media Compartir

La iniciativa en Isla Verde se da la misma semana en que el secretario del DRNA informó la implantación de un proyecto de mitigación por fases para atender la situación de erosión costera en la comunidad de Las Parcelas Suárez, en Loíza.