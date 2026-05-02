Muere hombre de 83 años tras impactar poste del tendido eléctrico en Ciales

Un hombre de 83 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado en el kilómetro 4 de la carretera PR-615, en el sector Puente del barrio Posas en Ciales, informó la Policía.

Según el reporte, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de caracter fatal en el lugar. El conductor fallecido fue identificado como Israel Mendoza Figueroa, residente en el municipio.

De la investigación se desprende que Mendoza Figueroa conducía un vehículo Oldsmobile Cutlass Supreme, del año 1984, por el lugar, cuando presuntamente perdió el control e impactó un poste de concreto del tendido eléctrico a orillas de la carretera.