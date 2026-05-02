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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre de 83 años tras impactar poste del tendido eléctrico en Ciales

El accidente se reportó en la mañana de este sábado en la carretera PR-615

2 de mayo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La guagua marca Ford F-150, roja, modelo 2003, fue ocupada el 1 de septiembre luego de que su conductor tuvo un accidente de tránsito y el vehículo cayó por un risco. (Archivo)
El conductor fallecido fue identificado como Israel Mendoza Figueroa.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 83 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado en el kilómetro 4 de la carretera PR-615, en el sector Puente del barrio Posas en Ciales, informó la Policía.

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Según el reporte, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un accidente de caracter fatal en el lugar. El conductor fallecido fue identificado como Israel Mendoza Figueroa, residente en el municipio.

De la investigación se desprende que Mendoza Figueroa conducía un vehículo Oldsmobile Cutlass Supreme, del año 1984, por el lugar, cuando presuntamente perdió el control e impactó un poste de concreto del tendido eléctrico a orillas de la carretera.

A consecuencia del impacto, falleció en el acto.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAccidentesCialesSistema de Emergencia 9-1-1Accidentes de Tránsito
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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