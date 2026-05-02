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Confinado se niega a salir de la cárcel para enfrentar cargos por doble asesinato en Fajardo

Luis Xavier Fuentes Nazario, alias “Pull”, se encuentra sumariado en la cárcel federal por otro caso y no quiso ir a la vista

2 de mayo de 2026 - 10:09 AM

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Foto genérica de una cárcel. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades estatales presentaron cargos en ausencia contra Luis Xavier Fuentes Nazario, apodado “Pull”, de 39 años, por un doble asesinato ocurrido en 2025 en el residencial Vistas del Mar, en Fajardo.

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El imputado se encuentra ingresado en el Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, administrado por el gobierno federal, pero se negó a comparecer a la vista de Regla 6 en el foro estatal, confirmó la Policía.

Tras examinar la prueba presentada por el Ministerio Público, el juez Rey Carlos De León Colón, del Tribunal de Fajardo, determinó causa para arresto contra Fuentes Nazario y le fijó una fianza de $4.9 millones.

Fuentes Nazario enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, destrucción de prueba y violaciones a la Ley de Armas, incluyendo disparar o apuntar un arma de fuego, portar y usar un arma sin licencia, y posesión ilegal de un arma larga.

Según la pesquisa realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2025, a las 11:59 p.m., en el residencial Vistas del Mar, entre los edificios 2 y 3, cuando el imputado habría realizado múltiples disparos contra las dos víctimas.

Los occisos fueron identificados como Jesús A. Romero Rivera, de 28 años, y Erick Joaquín Flores Rivera, de 22 años, quienes murieron en la escena.

El agente investigador José Lebrón Alicea, bajo la supervisión del sargento Luis E. Alejandro Velázquez y en coordinación con el teniente Eliezer Ortiz Castro, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Fajardo, presentó la prueba a la fiscal Karen Caló.

“La radicación de cargos (fue) en ausencia, luego de que Fuentes Nazario se negara a ser trasladado desde el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, donde se encuentra sumariado por un caso previo”, indica el reporte emitido por la Policía de Puerto Rico.

Luis Xavier Fuentes Nazario, alias “Pull”.
Luis Xavier Fuentes Nazario, alias “Pull”. (Suministrada)

Fuentes Nazario fue fichado por la Uniformada en el 2025 por delitos relacionados a sustancias controladas.

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Breaking NewsTribunalesFajardoAsesinatosConfinadosGuaynabo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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