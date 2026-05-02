Joven de 19 años habría causado accidente en la PR-30: un empleado de ornato falleció

La Policía de Puerto Rico continúa investigando un accidente de tránsito ocurrido el viernes en el kilómetro 29 de la PR-30, en dirección de Humacao hacia Yabucoa, donde un empleado de ornato falleció y otros tres resultaron heridos tras el impacto de un auto.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 1:18 p.m. a las autoridades sobre el accidente, que habría sido provocado por un joven de 19 años, residente de Gurabo, que manejaba a exceso de velocidad.

“Conducía un Volkswagen Jetta gris del año 2015 a exceso de velocidad por la PR-30. Al llegar al kilómetro 29.0, perdió el control del volante, al no poder ejercer manejo y dominio adecuados, realizando un cambio de carril hacia la izquierda e impactando con la parte frontal la barrera de metal”, indica el reporte.

Como resultado del impacto, cuatro empleados de la compañía Mangual Cleaning Services, contratada por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que realizaban labores de ornato y mantenimiento en el lugar, fueron impactados, confirmó la Policía.

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Luego, el conductor habría impactado la guagua Ford F‑250 blanca del 2022, propiedad de la compañía.

En la escena falleció Jonathan De Jesús Ortiz, de 45 años y residente de Caguas, a consecuencia de los traumas recibidos. Su muerte fue certificada por paramédicos que llegaron al lugar del accidente.

En cuanto a los otros tres heridos, se precisó que uno tiene 54 años y reside en San Lorenzo. Este fue transportado en ambulancia aérea a un hospital del área metropolitana en condición de cuidado.

Otro hombre de 29 años y residente de San Juan, también resultó gravemente herido y fue trasladado por paramédicos municipales de Juncos al mismo hospital del área metropolitana en condición de cuidado.

Finalmente, un tercer individuo, de 45 años y residente de Caguas, resultó herido leve y rechazó recibir primeros auxilios. Indicó que luego acudiría a su médico.