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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven de 19 años habría causado accidente en la PR-30: un empleado de ornato falleció

La Policía identificó al trabajador que murió y confirmó que otras tres personas resultaron heridas en el incidente

2 de mayo de 2026 - 9:34 AM

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La Policía informó que el accidente ocurrió a eso de las 8:15 p.m. (Archivo / GFR Media)
Una imagen de archivo de un accidente.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico continúa investigando un accidente de tránsito ocurrido el viernes en el kilómetro 29 de la PR-30, en dirección de Humacao hacia Yabucoa, donde un empleado de ornato falleció y otros tres resultaron heridos tras el impacto de un auto.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 1:18 p.m. a las autoridades sobre el accidente, que habría sido provocado por un joven de 19 años, residente de Gurabo, que manejaba a exceso de velocidad.

“Conducía un Volkswagen Jetta gris del año 2015 a exceso de velocidad por la PR-30. Al llegar al kilómetro 29.0, perdió el control del volante, al no poder ejercer manejo y dominio adecuados, realizando un cambio de carril hacia la izquierda e impactando con la parte frontal la barrera de metal”, indica el reporte.

Como resultado del impacto, cuatro empleados de la compañía Mangual Cleaning Services, contratada por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que realizaban labores de ornato y mantenimiento en el lugar, fueron impactados, confirmó la Policía.

Luego, el conductor habría impactado la guagua Ford F‑250 blanca del 2022, propiedad de la compañía.

En la escena falleció Jonathan De Jesús Ortiz, de 45 años y residente de Caguas, a consecuencia de los traumas recibidos. Su muerte fue certificada por paramédicos que llegaron al lugar del accidente.

En cuanto a los otros tres heridos, se precisó que uno tiene 54 años y reside en San Lorenzo. Este fue transportado en ambulancia aérea a un hospital del área metropolitana en condición de cuidado.

Otro hombre de 29 años y residente de San Juan, también resultó gravemente herido y fue trasladado por paramédicos municipales de Juncos al mismo hospital del área metropolitana en condición de cuidado.

Finalmente, un tercer individuo, de 45 años y residente de Caguas, resultó herido leve y rechazó recibir primeros auxilios. Indicó que luego acudiría a su médico.

El agente José R. Meléndez Vélez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, investigó los hechos, junto con el fiscal Israel Umpierre Chaar, quien instruyó el envío del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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